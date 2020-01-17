2020-01-17T18:57:55+03:00
Общество

«Срочно переведи деньги, потом объясню!»: Азовчанин перевел 12 тысяч рублей мошеннику, чтобы помочь другу

Сообщение об аварии, в которую тот якобы попал, пришло через соцсети
Ольга ГОПАЛО
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После получения денег, Интернет-друг перестал отвечать на сообщения.После получения денег, Интернет-друг перестал отвечать на сообщения.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Житель города Азова Ростовской области стал жертвой мошенников. Все началось с того, что через одну из социальных сетей ему пришло сообщение от друга. Тот рассказал, что стал виновником ДТП. А для «решения вопроса» ему нужно 12 тысяч рублей. В итоге молодой человек получил и фото банковской карты с якобы персональными данными друга и отправил необходимую сумму.

Правда, после получения денег Интернет-друг перестал отвечать на сообщения. Уже позже стало известно: страница в социальной сети была взломана. И тогда 28-летний азовчанин отправился в полицию. Стражи порядка уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» и ищут владельца карты.

- Сейчас практически каждый человек имеет страничку в различных социальных сетях, - говорят в главном Управлении МВД России по региону. - Однако смекалка мошенников находит все новые комбинации для незаконного обогащения. Так, злоумышленники взламывают аккаунты пользователей соцсетей, изучают переписки и стили общения человека со знакомыми. А затем производят рассылку друзьям потерпевшего с просьбой занять определенную сумму на один день.

Для «решения вопроса» нужно 12 тысяч рублей. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Для «решения вопроса» нужно 12 тысяч рублей.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В ведомстве уверяют: сообщение от знакомого в духе «Срочно переведи деньги, потом объясню!», где он рассказывает драматичную историю, о том, что кто-то попал в ДТП, тяжело болен сам или родственник, которая вызывает желание помочь, может прийти в любой из соцсети, по смс или даже раздастся звонок. Как правило, адресаты не спешат проверять информацию, ведь мошенники воздействуют на эмоции.

И главным оружием, чтобы не стать их жертвой, может стать проверка прочитанного.

- Не поленитесь потратить время, чтобы совершить звонок знакомому, который обратился за помощью, - говорят в донском главке. - Либо вы можете задать контрольный вопрос, который будет знать только этот человек. И только после этого решать - стоит ли помогать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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