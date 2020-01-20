2020-01-20T11:31:36+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону появился первый в России факультет, готовящий врачей для городской ветеринарии

Учить нюансам профессии начали в ДГТУ
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: предоставлено пресс-службой ДГТУФото: предоставлено пресс-службой ДГТУ
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Первый в России факультет, который начал готовить специалистов по болезням домашних питомцев для городской ветеринарии, создан в Донском государственном техническом университете в Ростове-на-Дону. Как рассказали в вузе, он называется «Биоинженерия и ветеринарная медицина».

– Мы нацелены на подготовку ветврачей, которые индивидуально занимаются здоровьем мелких домашних животных, – рассказал и. о. декана факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» ДГТУ Алексей Ермаков. - Мы разработали уникальную образовательную программу, которая позволит подготовить специалистов нового формата. Наши выпускники научатся работать с несколькими видами животных, разбираться в различных заболеваниях. Также мы уделили внимание освоению навыков деонтологии – ветеринарные врачи должны понимать, как общаться с пациентом, как объяснить суть заболевания и стоимость услуг. Этого в сельском хозяйстве не бывает, это совершенно отдельная сфера ветеринарии.

Фото: предоставлено пресс-службой ДГТУ

Фото: предоставлено пресс-службой ДГТУ

Известно, что образовательная программа по направлению «Ветеринария» состоит из трех блоков. Так, в течение первых двух лет студентам предложат изучить общеветеринарные предметы – анатомию, физиологию, зоогигиену, гистологию и цитологию. На третьем курсе будущие ветврачи освоят навыки клинической диагностики, оперативной хирургии, фармакологии, а на последних курсах – приступят к углубленному изучению клинических профильных дисциплин.

Кроме того, лабораторные и практические занятия по клиническим дисциплинам будут проводится непосредственно в ветеринарных клиниках. Первые три года обучения, помимо освоения теории, студенты один день в неделю будут оттачивать знания на практике, а с четвертого курса будущие специалисты погрузятся уже в работу в клиниках.

Преподавателями студентов выступают как профессора ДГТУ, так и опытные ветеринарные врачи-практики. Консультативную поддержку студентам оказывают приглашенные специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга.

В перспективе при факультете планируется создать еще и референтный центр биоинженерии и ветеринарной медицины. Подразделение будет работать по направлениям: высокотехнологичная ветеринарная помощь, патоморфология и молекулярно-биологические исследования. Вуз закупит уникальное оборудование, которого нет ни в одной лаборатории России: искусственный желудочно-кишечный тракт, анализатор ДНК и химических веществ новейшего поколения. Центр будет принимать по направлениям из сторонних клиник для уточнения диагноза пациентов.

– Городская ветеринарная медицина стремительно развивается, домашние животные доживают до глубокой старости, и растет потребность рынка в профессионалах, оказывающих квалифицированную ветеринарную помощь питомцам, – подчеркнул президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей России Сергей Середа. - Новый факультет опорного вуза и реализуемая образовательная программа по подготовке врачей для pets-ветеринарии отвечает запросам современности. Уверен, опыт ДГТУ будет тиражироваться и в других университетах России.

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