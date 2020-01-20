«Меня бы в живых уже не было!»: 30-летний ростовчанин спас из огня пожилых соседей, пока ехали пожарные

- Страна должна знать своих героев, - с такими словами в редакцию газеты «Комсомольская правда» обратилась наша читательница. А дальше рассказала историю простого человеческого подвига, который бы так и остался за кадром официальной статистики: 30-летний отец двоих детей спас из полыхающего дома пожилых соседей, пока ехали пожарные.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/755702" frameborder="0"></iframe> 30-летний ростовчанин спас из огня пожилых соседей, пока ехали пожарные.

«БЕЖАЛИ НАВСТРЕЧУ С ВЕДРАМИ»

Трагедия случилась рано утром в пятницу, 17 января, в одном из спальных микрорайонов Ростова-на-Дону - Железнодорожном, в переулке Вагонном, 3. Вызов на пульт единой диспетчерской службы поступил около 06:30 утра. Позже станет известно: площадь пожара составила 120 квадратных метров. А на месте работали 67 пожарных и 19 спецмашин.

- Я проснулся от хлопка и звуков разлетающихся осколков, - рассказал тот самый народный герой Дмитрий Перлович, которого мы разыскали. - Выглянул в окно. Услышал, как невнятно кричала женщина. А еще был запах гари. И мы начали быстро одевать детей.

- Звуки чего-то хлопающего, взрывающегося и падающего за стенами уже начали издаваться все громче и громче, - продолжает его супруга Анастасия. - Я была в панике. Страху добавил свет, который сначала мигал, а затем и вовсе погас. Дима сразу перекрыл газ, взял документы, и мы выбежали с пятилетним сыном и годовалой дочкой на улицу. А когда обошли дом (у молодых супругов отдельный вход со двора, - прим. автр.), увидели, как огромное пламя полыхает из окон соседской кухни! Мы побежали с детьми вдоль забора у дома напротив. А люди уже бежали навстречу с ведрами.

- Я могла потерять самое дорогое - мужа и наших малышей, - говорит Анастасия Перлович.Фото: Личный архив героя публикации

«ТАЩИЛ НА СЕБЕ ВНИЗ»

Дмитрий отвел семью в безопасное место, а сам вернулся обратно. Войти в здание было уже невозможно. Всего в нем - три квартиры, но у остальных жильцов вход в дом был снаружи. Первый этаж охватило огнем, который начал подниматься выше. Дмитрий понял: самим соседям сверху уже не выйти. Ростовчанин не растерялся, схватил деревянную лестницу, которая была у него во дворе, поставил к навесу и добрался к соседским окнам.

- В это время женщина с первого этажа, из квартиры, которая пострадала больше всего, уже смогла выбежать на улицу, - продолжает Дмитрий. - Она кричала, что ее муж там - на втором этаже. Сама же была вся в крови от осколков стекла, которые попали ей на кожу. Она все время повторяла: «Пожар! Помогите! Вызовите скорую!». Кто-то уже звонил. И пока моя мама держала лестницу, я поднимался наверх. 60-летний сосед стоял на балконе. Но спуститься сам был уже не в состоянии. Поэтому я практически тащил его на себе вниз.

Со второго этажа было нельзя выбраться.Фото: Личный архив героя публикации

ВТОРОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

А еще парень помнил, что на верхнем этаже есть еще одна соседка - тетя Женя, которая жила одна. Таким же образом он приставил лестницу к ее окну.

- Она сидела на диване уже одетая, в квартире было много дыма, и начинали гореть ее окна, - вспоминает он. - Еще несколько минут... и она бы либо задохнулась, либо сгорела. Я начал стучать в окно и кричать «Тетя Женя, пожар! Берите скорей документы!». Спасатели еще к тому времени не приехали.

- Если бы не он, я бы с вами уже не разговаривала, а осталась там. Меня бы в живых уже не было! - вспоминает то страшное утро 71-летняя Евгения Серенко, которая теперь считает этот день своим вторым Днем рождения. - Дима всегда был хорошим человеком. Он не побоялся, бросился за пожилым человеком. Не перестаю его благодарить. Спасибо ему огромное. Да и руки у него золотые. Никогда не забывает, недавно даже приходил, помогал гардины повесить. А тут, если бы не он, заживо бы сгорела.

Так дом выглядит изнутри сейчас.Фото: Личный архив героя публикации

«Я НЕ МОГ ПОСТУПИТЬ ИНАЧЕ»

Причем сам парень не считает себя героем. Он вырос в этом доме, здесь прошли его детство и юность, здесь же родились его дети. - Я делал то, что должен и не мог поступить иначе, - пожимает плечами Дмитрий. - Даже потом, когда мне все говорили, что я мог погибнуть от угарного газа или сгореть, я бы все равно снова и снова полез в дом за людьми. Потому что человек должен всегда оставаться человеком. А ценнее человеческой жизни нет ничего на свете. К слову, сейчас специалисты выясняют, что могло послужить причиной возгорания. По одной версии это могло быть короткое замыкание, по другой - взрыв бытового газа. А еще специальная комиссии должна решить - подлежит ли здание восстановлению. - Жить в доме невозможно, - говорят супруги. - Там деревянные перекрытия, и когда заливали огонь, пострадали очень многие вещи. Часть потолков обрушилась. А в помещении - явный запах гари и воды.

Все что осталось от дома.Фото: Личный архив героя публикации

«МОГЛА ПОТЕРЯТЬ САМОЕ ДОРОГОЕ»

Сейчас молодая семья живет у родственников - в селе Самарском. Бабу Женю тоже приютили родные. А вот супруги - 57-летняя женщина и 60-летний мужчина, в квартире которых предположительно и могло случиться ЧП, пока находятся в больнице. Дмитрий по профессии строитель, приезжает в дом для того, чтобы спасти и вывезти уцелевшие вещи.

- Я могла потерять самое дорогое - мужа и наших малышей, - говорит Анастасия Перлович. - Сейчас сын и дочка смеются, а мне становится легче. Ведь главное, чтобы в доме был детский смех! Вот только дома-то нашего уже нет, а как будет дальше - никто не знает.

Супруги уверены: главное, чтобы в доме был детский смех.Фото: Личный архив героя публикации

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Если вы хотите помочь семье, 5336 6901 2256 4067. Анастасия Аркадьевна П.