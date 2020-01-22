«Кара нашлась!»: Эстонскую гончую отыскали спустя 20 дней в десятках километрах от дома

Небольшой городок Шахты Ростовской области сбился с ног в поисках домашней любимицы Кары. Как рассказали хозяева пса, они отправились на природу, но собака убежала. Вначале эстонскую гончую пытались отыскать собственными силами, но когда поиски не привели к результатам, то обратились к зоозащитникам.

- Мы разместили информацию о пропаже собаки в своих группах в социальных сетях, оповестили волонтеров и сделали листовки, которые развешивали по всему городу, - рассказала директор центра «Святобор» Ольга Мосиюк. - Но собака будто сквозь землю провалилась. Надежда ее найти таяла с каждым днем. Но ведь она не могла пропасть бесследно! И вот на последний наш призыв о помощи откликнулись горожане, которые увидели Кару не в том районе, котором та пропала, а на противоположном конце города. Они сначала даже не поверили своим глазам, что эта та же самая собака. Но когда через несколько минут после моего звонка о долгожданной находке, за псом примчался хозяин, сомнений ни у кого не осталось! Сейчас охотница-гулена уже дома. Мы подсчитали, что ей пришлось пройти как минимум десять километров полями, чтобы выйти к людям. Сколько бы еще пришлось потратить время на дорогу домой неизвестно. Удивительно, что за это время она не очень сильно похудела, видимо, нашла чем питаться. Не растерялась на воле, что для домашней собаки большая редкость.

Теперь пропажа в надежных руках. Фото: Реабилитационный центр бездомных живот г. Шахты.

К слову, не так давно у волонтеров был похожий случай с дворнягой по кличке Черныш. Много лет он обитал возле одного из предприятий поселка Каменоломни. Сердобольные женщины подкармливали его как могли. А к волонтерам обратились только тогда, когда в аварии пес потерял заднюю лапу. Животное истекающее кровью привели в ветклинику соседнего города Шахты. К сожалению, лапу пришлось ампутировать. После чего из клиники его перевезли в «Святобор». А через какое-то время раздался звонок от бывших хозяев дворняги со словами: «Спасибо, что привезли его нам». Тут уж пришлось удивляться спасителям. Оказалось, что Черныш решил не задерживаться в гостях надолго, а на трех лапах вернулся домой по дорожным путям. Путь в двадцать километров он преодолел всего за час.

- Видимо решил, что там ему будет лучше, - улыбается Ольга.

Кара дома. Фото: Реабилитационный центр бездомных живот г. Шахты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовская дворняга на сломанных лапах прошла 300 километров, чтобы вернуться к бывшей хозяйке

О собачьей преданности ходят легенды. Но от истории, которая произошла в Ростове, по коже пробегают мурашки. Обычная дворняжка преодолела три сотни (!) километров для того, чтобы вернуться к той, которая когда-то ее спасла, научила заново ходить, жить и не так бояться людей. (подробности)