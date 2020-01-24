Балы и праздничный концерт: в Ростовской области День студента отметят трижды

В этом году День российского студенчества отметит 15-летний юбилей. И на Дону свой профессиональный праздник "мученики науки" будут гулять с размахом. Уже в пятницу, 24 января, в пресс-центре «Комсомольской правды» пройдет наш традиционный гастрономический студенческий баттл «Накорми голодного студента», на котором гостей ждут различные конкурсы, загадки и вкусняшки.

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ

А 25 января для студентов запланирован губернаторский бал. Он состоится в Новочеркасске. А среди приглашенных - ребята, отличившиеся не только в учебе, но и научном, художественном и техническом творчестве, общественной деятельности и спорте. Вот уже седьмой год подряд в лучших традициях балов парни в смокингах, а девушки в бальных платьях будут танцевать польку и кружиться в вальсе.

Еще один - ректорский бал - пройдет в Таганроге в студенческом клубе ЮФУ. Шарм и прекрасное настроение в этот день создадут популярные два столетия назад кадриль, мазурка и контрданс. В программе - веселые игры и конкурсы, а также музыкальные выступления студентов вуза. Также свои мини-праздники будут организованы в каждом учебном заведении.

ПАРАД ВУЗОВ

А еще в этот же день, 25 января, пройдет городской молодежный праздник «Татьянин день». Ожидается, что в ДГТУ соберутся около 1,4 тысячи человек. В числе приглашенных - чиновники, ректоры вузов, преподаватели и студенты.

Так, уже в фойе гостей будет ждать фотозона «День студента», а в холле транслироваться видеоролики о студенчестве города. Поздравление начнется с музыкально-хореографической композиции «Татьянин день: исторические эпохи студенчества», в которой расскажут и покажут историю студенчества, начиная с 19 века, продолжат зарождением комсомола, участием студентов в Великой Отечественной войне, комсомольских стройках, а закончат историей современности. Кроме того, гостей ждут выступления лучших студенческих коллективов сразу десяти донских вузов. Там же пройдет парад вузов города, когда студенты выйдут на сцену со своими флагами.

Завершится праздник вручением благодарностей и гимном студенчества «Гаудеамус» в исполнении студенческого хора.

ЦИФРА В ТЕМУ

136,4 тысячи человек. Именно столько студентов учатся в вузах Дона. Это на 1,4 процента выше уровня предыдущего года.

12 вузов. Столько их находится в донском регионе.

7,5 тысячи преподавателей работают в донских альма-матер. Из них 5,6 тысячи человек имеют ученую степень.

31,6 тысячи бакалавров, специалистов и магистров выпущено вузами в минувшем году.

127 учебных учреждений в Ростовской области, где рабочие специальности осваивают 22,4 тысячи обучающихся и 76,1 тысячи человек получают профильные знания по программам подготовки специалистов среднего звена, превысив уровень предыдущего учебного года на 2,8 процента.

5,3 тысячи человек работают в колледжах и лицеях, из которых 276 имеют ученую степень.

Порядка 7 тысяч квалифицированных рабочих и служащих, а также 17,1 тысячи специалистов среднего звена подготовили и выпустили учреждения среднего профессионального образования. *По последним данным Ростовстата.