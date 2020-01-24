В Ростовской области мошенница продавала старикам газовый прибор по цене, превышавшей реальную в 20 раз

На скамье подсудимых оказалась 28-летняя жительница Мясниковского района, которая попалась на мошенничестве - продавала втридорога газовое оборудование. На суде она жаловалась на жизнь, нехватку средств, умоляюще заглядывала в глаза своим жертвам, надеясь на прощение. Вот только вспомнила об обманутых стариках лишь тогда, когда ее саму схватили за руку. До этого совесть молчала.

- Действовала в Донецке, куда специально приезжала с супругом, чтобы никто не опознал, - рассказали в правоохранительных органах Ростовской области. - Она обходила квартиры, собственников которых вводила в заблуждение, представляясь якобы сотрудницей горгаза.

Больше всего ее интересовали пожилые люди, которые, как известно, достаточно доверчивы и верят липовым удостоверениям. Им обманщица заявляла, что «действует в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ», после чего настойчиво рекомендовала приобрести прибор для предотвращения утечек голубого топлива, установка которого якобы строго обязательна. Для убедительности своих слов перечисляла страшные трагедии, причиной которых стала именно утечка газ. Как минимум двоих пенсионеров убедили цитаты несуществующего постановления и угрозы про крупный штраф. Каждый отдал почти семь тысяч рублей за прибор, который на самом деле стоил 700 рублей.

Полицейские достаточно быстро вычислили обманщицу и возбудили уголовное дело. Во время обыска у женщины нашли не только чудо-приборы, но и липовую печать, где было написано: «Областная служба проверки документов». Во время судебного процесса она раскаялась и возместила убытки, в результате избежала исправительной колонии, но придется заплатить крупный штраф.

- Увы, это не единственный случай, в прошлом году аналогичные происшествия имели место в зоне ответственности филиала, - не скрывают обеспокоенность в ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». - Потому мы обращаемся к нашим абонентам с просьбой быть осторожнее, не забывать о том, что наши сотрудники всегда имеют при себе удостоверение. Они могут оказывать услугу по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, но не продают его. Потому убедительная просьба к жителям донского региона, особенно к людям в возрасте, не верить подобным «продавцам».

На самом деле суд над жительницей Мясниковского района - достаточно редкий случай, ведь подобные аферисты всячески конспирируются и, отлично зная Уголовный кодекс, стараются уйти от преследования и возмещения убытков. В том же Донецке, как рассказывают местные жители, промышляли еще двое, разгуливая по улице в спецодежде с голубыми вставками.

Фото предоставлено ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"

- Найти виновных, доказать факт мошенничества, наказать, а также вернуть средства потерпевшим очень сложно, - говорит юрист Николай Голиков. - Подобный вид преступления намного легче предотвратить, чем потом восстановить справедливость, ведь неслучайно сейчас в России начинается движение волонтеров, которые учат пенсионеров распознавать аферистов. Определенная доля ответственности лежит на детях и внуках пожилых людей, которые должны объяснить старикам, что делать, если в дверь звонят с «заменой и счетчиков», «внеплановой проверкой газового оборудования» или «сотрудники соцслужб».

НА ЗАМЕТКУ

Если пришел сотрудник газовой службы

* Сначала посмотрите внимательно удостоверение. Каждый вправе потребовать предъявить паспорт (п. 58 Постановления Правительства РФ № 549).

* Запишите ФИО специалиста и название организации (точное), узнайте цель прихода.

* Специалисты рекомендуют перепроверить данные, позвонив по номеру, указанному в договоре на техническое обслуживание или на сайте Госжилинспекции. Уточните, направлялся ли по вашему адресу специалист и с какой целью. В случае подтверждения того, что специалист из официальной компании действительно был направлен, можно впустить человека в дом (квартиру).

Внимание! Настоящий сотрудник ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» никогда не будет продавать оборудование, так как он проводит только техническое обслуживание и ремонт газового оборудования, за что тоже наличные деньги не берет. Оплата придет в квитанции за потребленный газ.