В Ростове-на-Дону студенты разработали систему визуализации главного сборочного конвейера для компании Ростсельмаш

Систему визуализации процессов сборки комбайнов разработали в Ростове-на-Дону. Ее заказчиком выступила компания Ростсельмаш. А реализация принадлежит уже студентам и выпускникам Донского государственного технического университета.

Как рассказали в вузе, система позволяет осуществлять визуальный менеджмент состояния технологического процесса на главном сборочном конвейере. Разработанный комплекс состоит из нескольких подсистем и позволяет вводить данные об этапах сборки комбайнов как через веб-интерфейс со смартфонов и терминалов, так и автоматически на основе радиочастотных меток, которые устанавливаются на главные узлы комбайна. Инновация успешно прошла испытания на главном конвейере Ростсельмаш, где собирается более 20 видов сельхозтехники. И она уже внедряется в производство.

В Ростове-на-Дону студенты разработали систему визуализации главного сборочного конвейера. Фото: предоставлено пресс-службой ДГТУ

– Мы поставили задачу участникам проекториума визуализировать в режиме реального времени движение продукции по конвейеру – рассказал начальник департамента развития производственной системы компании Ростсельмаш Олег Гараев. - Это важный вопрос для предприятия, сейчас эта информация обрабатывается вручную. Система мониторинга на основе RFID-меток (см. справку), разработанная студентами, позволяет идентифицировать продукт на всех этапах сборки комбайнов. Данные выгружаются на единый сервер, информация доступна онлайн – на табло, а также в виде отчетов за требуемый период времени. Таким образом, мы отслеживаем ритмичность производства, что позволяет вовремя выявить отклонение от графика и предпринять соответствующие меры.

Известно, что разработка велась в рамках гранта, предоставленного компанией Ростсельмаш на реализацию проекта, победившего в образовательном интенсиве ДГТУ «Проекториум RSM». Перед участниками стояла задача решить инженерные кейсы по заказу мирового производителя сельхозтехники. В состав команды-победителя вошли студенты опорного вуза и школьники «Яндекс.Лицея».

– Я присоединился к проекториуму во время учебы на четвертом курсе, – поделился выпускник факультета «Автоматизация, мехатроника и управление» ДГТУ, ведущий экономист отдела конфигурации САПР-3 компании Ростсельмаш Максим Бараш. – По окончании вуза меня пригласили работать в IT-отдел Ростсельмаш. Теперь я продолжаю работу над проектом уже как сотрудник предприятия. Мы разработали систему визуализации управления сборочных конвейеров. Благодаря визуализации и контролю всех этапов производственного процесса мы сможем оперативно регистрировать задержки на различных этапах сборки, что в свою очередь поможет оптимизировать работу предприятия.

Сейчас команда занимается разработкой мобильного приложения, которое позволит получать на смартфон уведомления и отчеты, а также сообщать о проблемах и вызвать нужных специалистов.

НАША СПРАВКА

Проекториум – разработанная в ДГТУ серия проблемно ориентированных интенсивов, направленных на решение задач от действующих производств, развитие у студентов компетенций в области проектной деятельности и инженерного мастерства.

RFID-технологии (англ. Radio Frequency Identification, радиочастотная идентификация) – способ автоматической идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в так называемых транспондерах, или RFID-метках.