Под ритмы вальса и полонеза: в ЮФУ отметили Татьянин день

Завершение зимней сессии в ЮФУ по доброй традиции отмечают Ректорским балом. В Татьянин день студенты, педагоги и приглашенные гости пришли на праздник в пышных вечерних платьях, фраках, смокингах и с отличным настроением. Под звуки классической музыки более 150 пар кружили в танце.

С приветственными словами и поздравлениями обратились к участникам бала почетные гости: заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев, директор Автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию туризма Ростовской области» Татьяна Горяйнова, генеральный директор группы «ИНПРОМ ЭСТЕЙТ» Игорь Коновалов и клирик Свято-Никольского храма г. Таганрога иеромонах Герман.

VI Ректорский бал открыли врио ректора Инна Шевченко и директор Института управления в экономических и социальных системах Павел Павлов. Они вместе с одиннадцатью парами исполнили приветственный танец.

В ЮФУ отметили Татьянин деньФото: Мария ШАБАНОВА

- Ежегодный Ректорский бал стал замечательной традицией Южного федерального университета, который уже с нетерпением ждут и к которому готовятся не только студенты, но и преподаватели ЮФУ. Он проходит 25 января и знаменует окончание сессии и начало студенческих каникул. Для университета это начало нового календарного года, а в 2020 году - еще и отправная точка в праздновании 105-летия ЮФУ, - сказала во время открытия врио ректора Инна Шевченко.

Во время бала один из самых популярных и красивых танцев - полонез - исполнили студенты. Он сменился итальянским вальсом, а после - английским контрдансом, где девушки в белых платьях кружились по залу вместе с кавалерами.

В ЮФУ отметили Татьянин деньФото: Мария ШАБАНОВА

В роли распорядителя VI Ректорского бала выступил директор Академии психологии и педагогики Владимир Кирик. Он объявлял танцы, игры, а также музыкальные номера.

- Ежегодный бал - это важный миг духовного осмысления и развития каждого студента. Мы помним, чтим традиции нашего Отечества, - отметил Владимир Кирик.

В ЮФУ отметили Татьянин деньФото: Мария ШАБАНОВА

Одним из самых запоминающихся моментов бала стала постановка театральной студии Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации «Руки под пальто». Студенты представили на суд публике постановку по рассказу Антона Павловича Чехова «Неудача».

В Татьянин день врио ректора ЮФУ Инна Шевченко поздравила всех студентов и преподавателей с Днем российского студенчества. Все обладательницы прекрасного имени Татьяна в подарок получили букеты цветов.

В завершении ежегодного бала была вскрыта капсула времени с посланием от студентов 2017 года. Председатель объединенного совета обучающихся Юрий Болотин зачитал поздравления от студентов, а после врио ректора ЮФУ Инна Шевченко запечатала текст нового послания. Эту капсулу времени вскроют только спустя пять лет - в 2025 году, во время празднования Дня студента.

В конце праздника гостям предложили отведать исконно русский студенческий напиток - сбитень, который приготовили по рецептам 18-19 века. Пару столетий тому назад этим напитком отмечали окончание сессии все российские студенты. После завершения Ректорского бала для студентов наступили долгожданные зимние каникулы.