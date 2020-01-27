«Серебряный Лучник» - Юг: В Ростове-на-Дону назвали победителей юбилейной десятой премии

В Ростове-на-Дону подвели итоги десятой премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Юг. Открытые защиты PR - проектов, вошедших в шорт-лист, прошли в мультиформатном пространстве «А`сторис».

ОТ ГРОЗНОГО ДО СИМФЕРОПОЛЯ

Известно, что в этом году на соискание премии было подано ровно 100 (!) проектов. При этом вошли в шорт-лист и были допущены к публичной защите перед экспертным жюри и профессиональным сообществом Юга России 28 из них. И это больше, чем когда-либо, - за всю историю премии. Так, свои работы представили участники из Астрахани, Грозного, Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя, Сочи и Ставрополя.

Жюри представляли пятнадцать экспертов из области коммуникаций, приехавшие в южную столицу со всей страны. А председателем Жюри выступил член Попечительского совета Национальной премии «Серебряный Лучник» Сергей Зверев. Вместе с экспертами он и объявил лауреатов (см. ниже). Ими стали проекты из Краснодара, Ростова-на-Дону, Чечни, Камышина, Симферополя и Сочи.

В Ростове-на-Дону назвали победителей юбилейной десятой премии «Серебряный Лучник» - Юг. Фото: Дмитрий Мельников.

СЕМИМИЛЬНЫЙ ШАГ

Так, специальный приз Жюри получил проект «Международная парусная регата «Кубок Кезеной-Ам 2019» Федерации парусного спорта Чеченской республики.

- Самое главное, что нам дало участие в этом конкурсе, - рассказал президент Федерации парусного спорта Чеченской республики Хасан Хаджиев, - мы сделали семимильный шаг в области развития нашего проекта и парусного спорта в целом, и огромный шаг в продвижении Чеченской республики.

ПОБЕДИТЕЛЬ ОТПРАВИТСЯ В МОСКВУ

А вот гран-при «Серебряный Лучник» - Юг получил проект «Форум малого и среднего бизнеса «Дело за малым!», или «Kak tebe takoe, Elon Musk» Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

Теперь по правилам конкурса, проект проходит в шорт-лист Национальной Премии «Серебряный Лучник». Ее публичные защиты проектов и церемония награждения лауреатов состоятся уже в Москве 20-21 февраля нынешнего года.

- Когда есть проекты, которые выходят за рамки, они всегда получают заслуженную награду, потому что всем очевидно - это здорово, - уверен ответственный секретарь Попечительского совета Национальной премии «Серебряный Лучник Яков Миневич. - Я надеюсь, что все проекты, которые мы увидели в Ростове-на-Дону, ждет счастливая судьба»

Открытые защиты PR - проектов, вошедших в шорт-лист, прошли в мультиформатном пространстве «А`сторис».

КОНКРЕТНО

Кто еще стал победителем

Номинация: «Корпоративные коммуникации».

Лучший проект: «Онлайн-парк Теле2», компания Tele2 из Ростова-на-Дону.

Номинация: «Корпоративная социальная ответственность и благотворительность».

Лучший проект: «Финансовая грамотность на языке жестов», ПАО КБ «Центр-инвест».

Номинация: «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа».

Лучший проект: «Программа «А-сотрудник», группа компаний «Монолит» (Симферополь).

Номинация: «Digital коммуникации».

Лучший проект: «Дневник священника Николая Бабкина», реализованный Ольгой Кащевой из Краснодара.

Номинация: «Маркетинговые коммуникации».

Лучший проект: «Высокогорный карнавал BoogelWoogel», креативное бюро «Энгиро» (Новосибирск-Сочи).

Номинация: «Развитие и продвижение территорий».

Лучший проект: «XII Камышинский арбузный фестиваль «Зело отменный плод!», комитет по культуре Администрации городского округа - город Камышин.

Оператором премии является коммуникационное агентство "АГТ - Юг".