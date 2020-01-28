Грозит ли ростовчанам коронавирус: чем опасен, как распознать и не заболеть

Китайский коронавирус наделал в мире немало шума. Сейчас о нем не говорит только ленивый. Число заболевших - сотни, погибших - десятки. Сообщается о том, что рейсы в город Хуань из донской столицы временно отменены.

О том, что за инфекция шагает по планете и как себя обезопасить, в студии радио «Комсомольская правда» - Ростов» на волне 89,8 FM мы поговорили с врачом-инфекционистом инфекционного отделения №5 ЦГБ имени Семашко Ириной Кошевко.

«НАЧИНАЕТСЯ, КАК ОРВИ»

- На самом деле коронавирус - это большое семейство вирусов, - начала разговор специалист, - которые способны вызывать у человека различные заболевания, начиная от обычной простуды, заканчивая серьезными тяжелыми атипичными пневмониями.

- Как распознать заболевание?

- На самом деле, простому человеку сделать это не под силу, необходимы лабораторные исследования. А поставить окончательный диагноз может и должен только врач. Однако начинается коронавирус так же, как и ОРВИ, с выраженной интоксикации организма, головной боли, высокой температуры, кашля, насморка и боли в горле. И все эти симптомы - весомый повод для того, чтобы обратить на них пристальное внимание и отправиться к врачу.

- А что может и должен делать врач?

- Во-первых, грамотно и пристально собрать анамнез, то есть узнать, контактировали ли вы с больными людьми или с теми, кто посещал эпидемически настороженные страны. В частности, было ли у вас прямое общение с заболевшими из Китая или людьми, вернувшимися из турпоездок, были ли среди ваших знакомых те, кто кашлял и чихал, с высокой температурой. Все это должно насторожить врача и заставить немного по-другому посмотреть на ситуацию. Во-вторых, назначить адекватное лечение.

В БОЛЬНИЦАХ ПРОШЛИ УЧЕНИЯ

- Говорят, что сейчас в Хуань отправился пустой рейс, который привезет обратно россиян. Не получится ли так, что кто-то из них может быть с коронавирусом?

- Скажу одно: всех их надо однозначно наблюдать. Поскольку среди пассажиров действительно могут быть люди, которые контактировали с заболевшими, теми, кто еще не знал, что болеет, либо попал в инкубационный период. Но мы готовы к их приему. Есть уже определенные правила, разработанные Минздравом и Роспотребнадзором, в которых есть четкие инструкции, как правильно себя вести с больными и каковы действия всего медицинского персонала. В ростовских больницах уже проведены учения по организации оказания медицинской помощи при поступлении пациентов с особо опасными инфекциями.

«ВАКЦИНЫ ПОКА НЕТ»

- Как передается коронавирус?

- Есть известные пути передачи вирусов - фекально-оральный, воздушно-капельный - при общении с человеком, а также контактно-бытовой. Сегодня пока нет научного подтверждения источника передачи коронавируса. Нет какой-то доказательной базы, поэтому, я думаю, пока нужно настороженно относиться к продуктам питания, которые могут быть привезены из неблагоприятной в эпидемическом отношении территории, - к примеру, воздержаться от покупки и потребления в пищу замороженных рыбы и мяса.

- Как развивается заболевание?

- Отличить коронавирус от гриппа обычный человек, не связанный с медициной, вряд ли сможет, как я уже говорила. Но каждый врач с первых минут общения с данным пациентом может заподозрить его наличие. Например, симптомы, при помощи которых он выражается, мы видим достаточно часто, клиническая картина схожая, но при этом у заболеваний разные возбудители. Поэтому совет только один - никакого самолечения!

- Существует ли вакцина от коронавируса?

- Нет, она еще не разработана, но наши специалисты работают над данным вопросом. Поймите, все очень серьезно - есть проблема, с которой надо бороться, и все к ней настороженно отнеслись. И пока подбираются всевозможные лекарственные препараты и схемы лечения. Но хочу подчеркнуть, по официальным данным Роспотребнадзора, в России, и Ростовской области в частности, заболевших коронавирусом нет.

В студии радио «Комсомольская правда» - Ростов» на волне 89,8 FM врач-инфекционист Иринв Кошевко.Фото: Ольга ГОПАЛО

МАСКУ МЕНЯТЬ КАЖДЫЕ ТРИ ЧАСА

- Ждать ли в этом году эпидемии гриппа?

- Учитывая, что вакцинации в Ростове-на-Дону и области подвержено большое количество населения, нам удалось создать иммунную прослойку, которая не даст развиться масштабной заболеваемости гриппом и ОРВИ. И пока, кстати, наблюдается тенденция к их снижению.

- Могли бы вы дать какие-то общие советы, как поддержать свой иммунитет?

- В сезон повышенной активности всех респираторных заболеваний рекомендуется по возможности избегать большой скученности людей. Я сейчас говорю о торговых центрах, рынках и массовых мероприятиях. Не стоит туда ходить в особенности людям с ослабленным иммунитетом, пожилым, страдающим хроническими заболеваниями и с маленькими детьми. Также важно использовать средства личной гигиены - я говорю о мытье рук и различных дезинфицирующих и бактерицидных средствах, которые можно и нужно использовать. Также важно все фрукты и овощи хорошо мыть, а продукцию животного происхождения употреблять в пищу только после термической обработки, внимательно наблюдая за процессом приготовления до полной готовности. Ну и, конечно, важно использовать марлевые повязки и медицинские маски.

- Кстати, о них. В каких случаях их надо применять?

- Если вы потенциально здоровый человек, то маска поможет защитить вас от инфекций, а если кашляете и чихаете, то позволит не заражать других. Но главное - ее надо правильно использовать. Ее не нужно носить месяц в кармане. Надо понимать, что любая марлевая повязка имеет определенный временной промежуток. Советуют менять ее каждые три часа. А если вы все же заболели, то героизм в этом случае никому пользы не принесет. И идти надо не на работу, а в поликлинику.

ВАЖНО!

Как себя защитить

- Часто и тщательно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептическим средством;

- при кашле и чихании прикрывать рот и нос салфеткой, а после использования немедленно ее выбросить;

- тщательно готовить пищу, особенно мясо и яйца;

- избегать контакта с людьми, которые имеют симптомы гриппа или простуды;

- не контактировать с дикими и домашними животными;

- в случае повышения температуры, кашля и затруднения дыхания немедленно обратиться к врачу, сообщить об истории путешествий;

- использовать средства защиты органов дыхания (маски);

- при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР;

- при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию.

*По данным управления здравоохранения Ростова-на-Дону.

АЛЛО!

Горячая линия

Горячая линия начала работу в управлении Роспотребнадзора. Об этом сообщается на официальном сайте регионального ведомства. По телефонам можно получить оперативную помощь и тем, кто уже находится в КНР, и тем, кто собирался ее посетить. Там же могут проконсультировать по вопросам нарушения прав потребителей при оказании туристических услуг. Звоните по телефонам: 8-928-169-96-18, 8(863)282-82-64, 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).