Появилось видео допроса отца, бросившего в Шереметьево сыновей

СКР обнародовал видео допроса 41-летнего жителя Комсомольска-на- Амуре, который оставил сыновей в Шереметьево. На кадрах отец спокойно сидит, заложив рука за руку, и что-то рассказывает. Из интересов следствия картинка идет без звука. Слышно только, как стучит клавиатура.

Отметим, что Гаврилов одет чисто, аккуратно. По его внешнему виду не скажешь, что семья голодает.

Источник «Комсомольской правды-Ростов» сообщил, что сейчас решается вопрос об отправке Гаврилова в Москву. Следственные действия будут проходить в столице.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», Виктор Гаврилов сам пришел к следователям в Батайске. Он решил сдаться после того, как понял, что его везде разыскивают.

После развода дети, по решению суда, остались с отцом. Фото: соцсети

В Шереметьево, 26 января, в терминале D обнаружили двух мальчиков. По словам очевидцев, дети были явно напуганы и все время кого-то искали глазами. Ни отца, ни матери рядом не было. Пассажиры вначале подумали, что родители малышей оформляют багаж, но и через полчаса дети по-прежнему стояли одни.

Тогда сотрудники аэропорта подошли к мальчишкам, чтобы выяснить, что случилось. От услышанного взрослые на мгновение потеряли дар речи.

Мальчики, – братья 2011 и 2014 годов рождения ,- сообщили, что папа ушел… насовсем.

- Ребята прибыли рейсом в 12.56 авиакомпании "Россия" в Москву из Хабаровска в сопровождении отца. Он провел их в терминал D и ушел к выходу. В детском рюкзаке были обнаружены свидетельства о рождении на обоих детей и записка, оставленная, возможно, отцом детей, - добавили в пресс-службе "Шереметьево".

А также записка с текстом: "Кормить нечем, потом заберу из детского дома".

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» в правоохранительных органах региона, из Москвы 41-летний отец Виктор Гаврилов отправился в Ростов.

В донской столице мужчина спокойно вышел из Платова, сел в автобус и поехал в город.

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