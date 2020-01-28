2020-01-28T18:38:50+03:00
Происшествия

Депутата Заксобрания Ростовской области нашли убитым в собственной квартире

Вместе с Андреем Алабушевым также погибла его супруга
ЮРИЙ ПОЗДНЯК
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Андрей Алабушев был депутатом Законодательного Собрания Ростовской области с сентября 2018 года. Фото: zsro.ruАндрей Алабушев был депутатом Законодательного Собрания Ростовской области с сентября 2018 года. Фото: zsro.ru
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В Ростовской области были обнаружены тела депутата регионального Законодательного собрания Андрея Алабушева и его жены Ольги. Об этом сообщает наш собственный источник в правоохранительных органах.

Погибшие были найдены в своей собственной квартире, расположенной в городе Зерноград. По предварительным данным, у обоих супругов были рубленные раны. По другим сведениям, Алабушевы были застрелены.

Информацию о трагической гибели депутата областного парламента и его жены также оперативно подтвердили в пресс-службе регионального Заксобрания.

- Трагически погибли Андрей Васильевич Алабушев, депутат Законодательного Собрания шестого созыва, член фракции «Единая Россия», директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Аграрный научный центр «Донской» и его супруга Ольга Ивановна Алабушева, - говорится в сообщении на сайте ЗС РО.

Отметим, что Андрей Алабушев был депутатом Законодательного Собрания Ростовской области с сентября 2018 года.

Он состоял в партии «Единая Россия» и занимал пост директора федерального государственного бюджетного учреждения «Аграрный научный центр «Донской».

Андрей Алабушев родился 10 мая 1955 года в городе Калач Воронежской области. Окончил Донской сельскохозяйственный институт. Его научная деятельность на протяжении всего трудового пути была связана с Зерноградской селекционной станцией, Всероссийским научно-исследовательским центром селекции и семеноводства сорговых культур. Предметом научных исследований Алабушева являлись проблемы производства зерна в России, эффективность возделывания сельскохозяйственных культур. Он был автором 228 научных трудов, в том числе семи монографий, 20 книг, 22 методических рекомендаций.

Погибший был награжден большим количеством различных правительственных наград. В их числе - Серебряная и Золотая медаль министерства сельского хозяйства РФ «За вклад в развитие в АПК России»; почетная грамота Законодательного Собрания Ростовской области; благодарность главы Ростовской области и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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