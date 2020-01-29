2020-01-29T11:18:46+03:00
Общество

Двое погибли, семь ранены: В Ростовской области фура протаранила пассажирский автобус

По предварительным данным, большегруз вылетел на встречку [видео]
ГОШЕВ Игорь
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Смертельная авария с участием сразу нескольких автомобилей произошла в Ростовской области. Фото: ГУ МЧС России по РО.Смертельная авария с участием сразу нескольких автомобилей произошла в Ростовской области. Фото: ГУ МЧС России по РО.
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В среду, 29 января, в Ростовской области произошла авария, которая унесла жизни сразу нескольких человек. Как сообщили в Главном Управлении МЧС России по региону, вызов на пульт единой диспетчерской службы поступил около 09:05. Звонившие рассказали, что на федеральной трассе М-4 «Дон» столкнулись сразу несколько автомобилей, а также рейсовый автобус. Известно, что он ехал по маршруту «Аэропорт Платов - Железнодорожный вокзал». А в салоне находились девять пассажиров.

Как добавили в Главном Управлении МВД России региона, по предварительным данным, водитель фуры «Сканиа» не справился с управлением и вылетел на встречку, в пассажирский «ПАЗ». После чего автобус столкнулся с автомобилем «Рено Сандеро». А ехавший в том же направлении, что и иномарка, «Мерседес Спринт», в которой кроме водителя был еще и пассажир, вылетел на обочину.

В результате произошедшего погиб водитель автобуса и «Мерседеса». Травмы, которые они получили, оказались несовместимыми с жизнью. Приехавшим на место медикам скорой оставалось констатировали лишь смерть пострадавших. Кроме того, за медицинской помощью обратились семь человек, которые стали невольными участниками этой аварии.

Известно, что на месте работали девять человек спасателей и три спецмашины. Сейчас на месте дежурят правоохранители, которым предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. А госавтоинспекторы регулируют движение, чтобы на месте не образовалась внушительная пробка.

Смертельная авария на трассе М4 "Дон"..

ИСТОЧНИК KP.RU

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