Анна Касьяненко: «Сотрудникам СЗАО «СКВО» важно чувствовать себя частью масштабного проекта»

Генеральный директор СЗАО «СКВО» Анна Касьяненко - руководитель одного из самых успешных агропредприятий Дона, которое в 2020 году отметит свой столетний юбилей. Накануне эпохальной даты передовое хозяйство привлекло внимание международных экспертов, которые назвали его лучшим на рынке. О том, как будет развиваться компания дальше, а также о личных принципах, критериях отбора сотрудников, взглядах на жизнь и работу - в интервью с главным лицом компании.

Сотрудникам СЗАО «СКВО» важно чувствовать себя частью масштабного проекта. Фото: Архив СЗАО «СКВО»

«МЫ ДОСТИГЛИ «ПОТОЛКА» ПО РЕСУРСАМ СВИНОКОМПЛЕКСА»

- Вы говорили о глобальной задаче вывести СЗАО «СКВО» в лидеры животноводческого сектора по молочному и мясному производству. Что с этими планами сейчас?

- Безусловно, мы продолжаем активно развивать наш животноводческий комплекс. Единственное, что может измениться, - это даты реализации поставленных нами задач. Происходит это из-за объективных перемен на самом рынке - на них повлиять СЗАО «СКВО» не может, поэтому время от времени приходится корректировать сроки, принимать оперативные решения. Если говорить конкретнее, мы хотим модернизировать животноводческий комплекс и заметно увеличить его мощности.

- Считаете, что такая необходимость назрела?

- Более чем. На сегодняшний день можно уверенно говорить о том, что наш свинокомплекс по заполняемости достиг проектных значений, он используется на все 100%. Мы сделали заметный рывок по увеличению поголовья свиней за последние несколько лет. Для сравнения: на конец 2015 года поголовье свиней составляло 9,9 тысячи голов, на начало 2020 года - это уже 14,9 тысячи. Сам комплекс был возведен с расчетом единовременного содержания порядка 15 тысяч животных всех возрастных групп, так что, да, перемены явно необходимы. Такая же напряженная ситуация сложилась и по молочному комплексу. Дойное стадо сейчас находится на уровне примерно 1,3 тысячи голов - это тоже наш «потолок».

- Что будете делать?

- Тут есть два варианта. Если мы пойдем по пути расширения, то нам определенно нужно строить дополнительные корпуса. В случае же качественной модернизации производства возможно уменьшение количества имеющегося поголовья с переходом в более эффективные способы работы с ним. Лично мне такой путь кажется менее оправданным, и я бы не хотела им идти. Мы вышли на самоокупаемость, в такой ситуации снижение поголовья пойдет доходу не на пользу. Поэтому все-таки будем строить. Думаю, что приступим к реализации проекта во второй половине 2020 года.

Дойное стадо сейчас находится на уровне примерно 1,3 тысячи голов. Фото: Архив СЗАО «СКВО»

«НУЖНО УМЕТЬ ГИБКО РЕАГИРОВАТЬ НА КАПРИЗЫ РЫНКА»

- На ваш взгляд, существуют ли сейчас барьеры со стороны государства, мешающие сельхозпроизводителям эффективно развивать животноводство?

- Я бы так не сказала. Понятное дело, что политика и рынок так или иначе влияют друг на друга, но каких-то резких и кардинальных перемен в сельскохозяйственной отрасли из-за изменений в государственной повестке мне видеть пока не приходилось. Да, меняются какие-то условия - мы под них подстраиваемся и работаем дальше. Не критично. Несмотря на санкции, квоты и все остальное, рынок остается саморегулирующейся системой, которая стремится к балансу, а нам, производителям, нужно гибко реагировать на его капризы. Например, в прошлом году резко упала закупочная цена на свинину, которую мы отправляем на переработку, до 70 рублей за килограмм. И это при том, что средняя себестоимость этой продукции получается на уровне 94 рублей. Об окупаемости здесь речи нет совершенно. Чем государство может помочь сельхозпроизводителям в этой ситуации? Понятно же, что доплачивать разницу никакое министерство не будет. Поэтому мне видятся следующие возможные направления помощи государства в развитии свиноводства: 1) способствовать переориентации мясопереработчиков на отечественное сырье (ограничивая импорт, стимулируя закупку отечественной свинины), 2) способствовать увеличению экспорта. Но, пока этого не происходит, нужно уметь быстро перестраивать структуру производства своими силами. Я тесно взаимодействую с руководителями комплексов, экономистами и финансистами, знакомлюсь с их инициативами и отчетами - это одна из важных ежедневных частей моей работы как гендиректора.

- По каким селекционным критериям вы подбираете крупный рогатый скот в свое хозяйство? Импортные буренки лучше, чем наши отечественные коровы?

- Надежные компании, занимающиеся генетикой КРС, есть и в России. Я знаю хозяйства, которые не завозят импортное поголовье, а покупают его здесь и также имеют хорошие показатели. В целом, зачастую решающее значение имеет длительный опыт, который у иностранных предприятий, занимающихся генетикой, исчисляется десятками лет. Это позволяет им добиваться более качественных результатов труда. Но в России тоже есть хорошие перспективы для развития такого направления.

СЗАО «СКВО» является градообразующим предприятием не только для хутора Путь Правды. Фото: Архив СЗАО «СКВО»

«ПОРЯДОЧНОСТЬ В УНИВЕРСИТЕТЕ НЕ ПРЕПОДАЮТ»

- Какие профессиональные качества своих сотрудников вы поощряете как работодатель?

- Умение критически мыслить и аргументированно отстаивать свою точку зрения. Я считаю, что любому сотруднику предприятия нельзя быть исключительно безынициативным исполнителем, изо дня в день работающим по одному неизменному алгоритму. Я выступаю за открытый, но конструктивный диалог. Если что-то не нравится, предлагайте свои пути решения, всегда готова выслушать предложения. Специалисты, которые видят несовершенство системы и горят реальным желанием помочь оптимизировать какие-то конкретные моменты, в конечном итоге помогают расти предприятию и оставаться СЗАО «СКВО» конкурентоспособным на рынке.

- На что еще вы обращаете внимание?

- На два параметра. Личную порядочность и желание трудиться. Честно говоря, когда к нам на работу устраивается человек, меня куда в меньшей степени интересует его профильное образование - в конце концов, у нас внутри предприятия действует много обучающих программ, поэтому с прикладными знаниями у него никаких проблем не будет. Всему научим, дадим жилье и обеспечим достойный уровень заработной платы. А вот порядочность - другое дело. Ее в университете не преподают, и поэтому это качество с годами становится все большей редкостью.

Модернизация животноводческого комплекса – одна из ключевых задач. Фото: Архив СЗАО «СКВО»

- В ноябре СЗАО «СКВО» удостоилось звания лучшей компании 2019 года по версии международного экономического рейтинга «Лига лучших предприятий России». Вас тоже отметили как прогрессивного лидера, идущего в ногу со временем и вызовами рынка. Что для вас означают эти номинации и награды?

- В первую очередь, для меня как руководителя, который представляет не только свою персону, но и всех сотрудников предприятия, очень важен тот факт, что труд наших специалистов замечают профессиональные эксперты, которые дают ему компетентные оценки. Это невероятно значимо для каждого сотрудника СЗАО «СКВО» - от рядовых доярок и животноводов до крупных менеджеров. Только чувствуя себя частью чего-то большого и важного, можно иметь мотивацию приходить на работу. Зарплата и стабильность тоже играют свою определяющую роль, но без ощущения причастности к большому и классному проекту в бизнесе не состояться.

«МОЯ ЗАДАЧА - БОРОТЬСЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕ ДО ПОЛНОЙ ПОБЕДЫ»

- Как вы поддерживаете своих сотрудников, приехавших в хутор Путь Правды из других мест?

- Иногороднему человеку сразу же предоставляем корпоративное жилье. На период прохождения испытательного срока селим в гостинице, а дальше, если он себя зарекомендовал серьезным отношением к работе, селим его в собственном доме. Отмечу, что СЗАО «СКВО» является градообразующим предприятием не только для хутора Путь Правды, но и еще четырех близлежащих хуторов. Кроме того, мы платим зарплату своим сотрудникам круглый год - для сельской местности это не самая распространенная практика. Обычно хозяйства заключают срочные договоры на время сезонных работ - порядка шести месяцев, после чего отпускают людей на вольные хлеба. У нас не так. Мы понимаем, что всем работникам необходимо получать средства каждый месяц без задержек и в достаточном размере.

- И какой же у вас уровень зарплаты?

- Наша компания находится на третьем месте в Зерноградском районе по уровню заработной платы. В прошлом году средняя оплата труда в СЗАО «СКВО» выросла на 124% по отношению к 2018 году и составила 42 тысячи рублей. Думаю, что это достойный уровень даже для города, не говоря уже о маленьком донском хуторе. Это обусловлено тем, что мы всегда стремимся благодарить и премировать наших сотрудников за качественный труд. Например, перед Новым годом мы выделили на начисление премии более 21,5 миллиона рублей (а с учетом соц. налогов более 28 млн руб.) всему коллективу - а это более 450 человек (в сезон численность достигает 480 и более сотрудников). Средняя сумма премии составила более 47,8 тысячи рублей.

На начало 2020 года поголовье свиней достигло 14,9 тысячи. Фото: Архив СЗАО «СКВО»

- Какие цели вы ставите перед СЗАО «СКВО» в ближайшие два-три года?

- Когда почти пять лет назад я только стала гендиректором, у меня была одна задача - сохранить хозяйство и развивать его дальше. За время, прошедшее с того памятного момента, у нас получилось достигнуть поставленной цели. Однако сейчас отдельные лица вновь жаждут поставить целостность процветающего предприятия под сомнение, и я буду с этим бороться до окончательной победы. Нам необходимо сохранить все положительные результаты, которые мы достигли своим упорным, а порой, можно сказать, даже самоотверженным трудом и, конечно же, идти только вперед. С каждым годом становиться все лучше и сильнее, инвестировать силы и средства в перспективные направления - поле деятельности у нас огромное, и ресурсы есть.