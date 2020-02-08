2020-02-08T20:42:20+03:00
Общество

«Пытались выбить зубы и пинали»: двух ростовчан жестоко избили за поврежденный шлагбаум возле Суворовского

Одного из пострадавших госпитализировали в БСМП [фото ]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Проехать на территорию ТНС "Защитник" можно через шлагбаум. Фото: vk "ТНС "Защитник"Проехать на территорию ТНС "Защитник" можно через шлагбаум. Фото: vk "ТНС "Защитник"
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В эпицентре скандала оказалось ТНС «Защитник», где накануне вечером жестоко избили двух мужчин. Одного из пострадавших доставили в БСМП с переломом челюсти в нескольких местах и черепно-мозговой травмой.

По предварительной информации, мужчина на грузовике пытался проехать на территорию своего земельного участка, но по какой-то причине сторож наотрез отказался поднимать шлагбаум. После словесной перепалки разъяренный водитель проехал через преграду, немного зацепив ее.

Ошарашенный охранник вызвал полицию, а также несколько приятелей на подмогу. В какой-то момент на помощь водителю подоспел знакомый, он пытался мирно решить конфликт. Разговора не получилось, тогда приятели сторожа стали избивать мужчин. Нападавшие пытались выбить зубы, наносили удары и пинали мужчин. Как утверждают пострадавшие, за произошедшим наблюдали сотрудники полиции. Более того, в отделении у потерпевших якобы отказались принимать заявление.

Пострадавшего с травмами доставили в БСМП. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

Пострадавшего с травмами доставили в БСМП. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

- Прокуратура Ростовской области взяла на контроль ход процессуальной проверки, проводимой Отделом полиции -5 МВД России по г.Ростову-на-Дону по факту причинения 6 февраля 2020 года в ТСН «Защитник» телесных повреждений мужчине. В настоящее время проводится проверка, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовское области. - Кроме того, прокуратуре района дано поручение проверить исполнение законодательства, регламентирующего вопросы организации и деятельности ТСН.

Произошедшее не осталось без внимания жителей ТНС «Защитника». Люди опасаются подобных конфликтов в будущем в связи с действиями нынешнего председателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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