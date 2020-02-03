В Ростовской области у семи человек заподозрили коронавирус

В Ростовской области сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора продолжают следить за пассажирами, которые пребывают на Дон. В частности, сейчас осуществляется двухэтапный санитарно-карантинный контроль в аэропорту «Платов». На первом – встреча прибывающих прямо на борту лайнера, проведение бесконтактной термометрии, а также анкетирование прибывающих. Второй этап – бесконтактная термометрия стационарными тепловизорами у пограничного контроля.

В итоге на карандаш эпидемиологов попали уже семь человек, трое из которых вернулись из Китая. У всех них были клинические проявления, характерные для поражения дыхательной системы.

- Все пассажиры с симптомами ОРВИ, прибывшие из Китайской народной республики, госпитализируются и обследуются на наличие возбудителей инфекционных заболеваний, - добавили Управлении. - Ни в одном случае диагноз коронавирусной инфекции не подтвержден, обнаружены возбудители – риновирусной инфекции, гриппа типа А и респираторно-синтициальной инфекции.

Кроме того, в больницах региона все готово для госпитализации больных с подозрением на внебольничные пневмонии, вызванные новым вариантом коронавируса: обеспечено наличие необходимых расходных материалов, противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты. Также проведена подготовка медицинских работников по вопросам клиники, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции. А в медицинских организациях прошли учебно-тренировочные занятия с вводом условного больного с использованием транспортировочных камер BIO-BAG. Они прошли в Городской больнице №1 имени Н.А. Семашко и городской больнице №20.

Эпидемиологи говорят, что если у прибывшего из Китая возникают проявления заболевания, то необходимо сразу обращаться за медицинской помощью и в информировать медицинских работников о пребывании заграницей. А вот всем остальным - мыть руки, носить медицинские маски, вести здоровый образ жизни и не заниматься самолечением. При коронавирусе диагностируется чувство усталости, затруднённое дыхание, высокая температура, кашель и боль в горле. Однако поставить точный диагноз и назначить эффективное лечение может только специалист.