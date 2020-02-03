2020-02-03T12:13:06+03:00
Общество

В Ростовской области у семи человек заподозрили коронавирус

Трое из них вернулись из Китая
Игорь Гошев
Поделиться:
В больницах региона все готово для госпитализации больныхВ больницах региона все готово для госпитализации больныхФото: Иван ТИМОФЕЕВ
Изменить размер текста:

В Ростовской области сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора продолжают следить за пассажирами, которые пребывают на Дон. В частности, сейчас осуществляется двухэтапный санитарно-карантинный контроль в аэропорту «Платов». На первом – встреча прибывающих прямо на борту лайнера, проведение бесконтактной термометрии, а также анкетирование прибывающих. Второй этап – бесконтактная термометрия стационарными тепловизорами у пограничного контроля.

В итоге на карандаш эпидемиологов попали уже семь человек, трое из которых вернулись из Китая. У всех них были клинические проявления, характерные для поражения дыхательной системы.

- Все пассажиры с симптомами ОРВИ, прибывшие из Китайской народной республики, госпитализируются и обследуются на наличие возбудителей инфекционных заболеваний, - добавили Управлении. - Ни в одном случае диагноз коронавирусной инфекции не подтвержден, обнаружены возбудители – риновирусной инфекции, гриппа типа А и респираторно-синтициальной инфекции.

Кроме того, в больницах региона все готово для госпитализации больных с подозрением на внебольничные пневмонии, вызванные новым вариантом коронавируса: обеспечено наличие необходимых расходных материалов, противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты. Также проведена подготовка медицинских работников по вопросам клиники, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции. А в медицинских организациях прошли учебно-тренировочные занятия с вводом условного больного с использованием транспортировочных камер BIO-BAG. Они прошли в Городской больнице №1 имени Н.А. Семашко и городской больнице №20.

Эпидемиологи говорят, что если у прибывшего из Китая возникают проявления заболевания, то необходимо сразу обращаться за медицинской помощью и в информировать медицинских работников о пребывании заграницей. А вот всем остальным - мыть руки, носить медицинские маски, вести здоровый образ жизни и не заниматься самолечением. При коронавирусе диагностируется чувство усталости, затруднённое дыхание, высокая температура, кашель и боль в горле. Однако поставить точный диагноз и назначить эффективное лечение может только специалист.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Мультибонус»: программы лояльности объединили ВТБ и Почта Банк
На трассе в Ростовской области столкнулись грузовик и иномарка
В Ростове из-за перегрузки стало производство медицинских масок
В Батайске перевернулось такси с тремя пассажирам
Двух нелегально торгующих пенсионеров поймали в Новочеркасске
Второй энергоблок Ростовская АЭС будет выведен в плановый ремонт
Заботливые ростовчане решили помочь живущей на улице пенсионерке
Ростовчанин, облачившись в защитный костюм, отправился на почту за посылкой из Китая
«Включай ЭКОлогику»: В Ростове-на-Дону состоится открытие V Фестиваля науки
Снег и мороз: какая погода ожидает ростовчан уже на этой неделе
В Ростовском цирке с оглушительным успехом прошла премьера экзотик-шоу «Аливрувер»
В центре Ростова построят крытый футбольный манеж
В донской столице благоустроят парк "Дружба"
В Ростове в феврале уже отцвели одуванчики
В Ростовской области на трассе перевернулась иномарка
ХК «Ростов» выиграл матч против «Тамбова» на домашней арене
Егору Бабурину удалось избежать серьезной травмы после матча со «Спартаком»
Злоумышленник в Ростовской области похитил холодильник и столовые приборы
Преступление и наказание: злоумышленник из Миллерово угнал машину и попал в ДТП
В Ростовской области поймали парня с банкой марихуаны в кармане
Донские гандболистки обыграли норвежский «Вайперс»
В Ростове злоумышленник избил и ограбил своего приятеля
Ростовчанин угнал машину у своих приятелей после бурного застолья
Валерию Карпину оказалось «по барабану» поражение от «Спартака»
Жадным обозвала ростовчанина Дмитрия Диброва подписчица его жены Полины
Три водителя устроили потасовку на проезжей части в Ростове
Боксер из Ростовской области Дмитрий Кудряшов встретится на ринге с Русланом Файфером