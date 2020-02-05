В Ростове-на-Дону появится уникальная для России образовательная программа

Уникальная для России образовательная программа появится в опорном вузе региона. Она позволит готовить специалистов по информационному моделированию не только зданий и сооружений, но и крупных территорий – городов или регионов.

ПОЛНЫЙ СПЕКТР ЗНАНИЙ В СФЕРЕ ЦИФРОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Как рассказали в Донском государственном техническом университете, прием в магистратуру по направлению «Информационное моделирование в строительстве и городском хозяйстве» открыт на 2020/2021 учебный год.

– Во всем мире растет интерес к цифровизации различных отраслей экономики, в том числе строительства и эксплуатации объектов инфраструктуры, – уверена заведующий кафедрой «Городское строительство и хозяйство» ДГТУ, советник РААСН Светлана Шеина. - Применение технологий «умного города» позволяет обеспечивать более комфортный уровень жизни, снижать затраты и повышать эффективность использования ресурсов благодаря интеграции всех информационных систем и служб города.

Учебная программа рассчитана на освоение всего спектра специальных знаний в сфере цифрового строительства, в том числе проведение инженерных изысканий для строительства с использованием ГИС и новейших BIM-технологий (см. справку*) – информационного моделирования, которое включает все этапы жизненного цикла здания или сооружений. Студенты овладеют методами сбора и комплексной обработки всей архитектурно-конструкторской, технологической, экономической информации о здании на этапе проектирования.

ДИПЛОМ РОССИЙСКОГО И ЕВРОПЕЙСКОГО ОБРАЗЦА

Кроме того, в ДГТУ продолжится набор магистрантов и по направлению «Гражданское строительство». В его образовательную программу также входит изучение BIM-моделей* строительных объектов и территории, современных методов анализа электронных карт региона, данных космических снимков и основ геотехнического проектирования. Интересно, что образовательная программа по этому направлению реализуется в форме двойного диплома с Западно-Шотландским университетом. А во время обучения студентам предложат выполнить научно-исследовательские и инженерные проекты на русском и английском языке. А выпускники получат два диплома – российского и европейского образца.

РУКОВОДЯЩИЕ ДОЛЖНОСТИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

К слову, двухгодичное обучение по обоим направлениям пройдет в сотрудничестве с ведущими российскими проектными и строительными компаниями. Лекции будут читать профессора и доценты ДГТУ, а также приглашенные специалисты строительной отрасли. Помимо этого магистранты, обучающиеся на кафедре «Городское строительство и хозяйство», получат возможность принять участие в международных школах-семинарах с ведущими университетами и колледжами Шотландии, Австрии и Северной Ирландии.

В вузе уверены, что знания и компетенции, полученные студентами строительных направлений ДГТУ, позволят им работать в качестве главных инженеров проектов, BIM-проектировщиков или конструкторов в ведущих компаниях России и Ростова-на-Дону – в том числе партнеров опорного вуза. В их числе - ГК «ПИК», ООО «Датум Групп», ООО «СевкавНИПИагропром», АСО «Комстрой». Ну, и конечно же, выпускники смогут претендовать и на руководящие должности в российских и зарубежных консалтинговых и подрядных организациях.

НАША СПРАВКА

BIM-технологии (англ. Bim Building Information Modeling) – это информационное моделирование, которое включает все этапы жизненного цикла здания или сооружения, от инженерных изысканий до эксплуатации и демонтажа. Особенность подхода заключается в том, что строительный объект проектируется фактически как единое целое. Изменение какого-либо одного из его параметров влечет за собой автоматическое изменение остальных, связанных с ним параметров и объектов, вплоть до чертежей, визуализаций, спецификаций и календарного графика.

ВАЖНО!

С полным перечнем образовательных программ и направлений подготовки, реализуемых в ДГТУ, можно ознакомиться на сайте.

КОНКРЕТНО

Приемная комиссия ДГТУ Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, главный корпус ДГТУ, 1-й этаж, каб. 108, Телефон: (863) 273-85-66.