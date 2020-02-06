2020-02-06T16:18:04+03:00
Общество

Последний герой 2020: Фотомодель из Ростова-на-Дону Александр Ложкин будет бороться за главный приз

29-летний ростовчанин рассказал о своем участии в шоу «Последний герой. Зрители против звезд» 2020
Ольга ГОПАЛО
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29-летний ростовчанин рассказал о своем участии в шоу «Последний герой. Зрители против звезд». Фото: предоставлено каналом ТВ-3.29-летний ростовчанин рассказал о своем участии в шоу «Последний герой. Зрители против звезд». Фото: предоставлено каналом ТВ-3.
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Последний герой 2020: Фотомодель из Ростова-на-Дону Александр Ложкин будет бороться за главный приз. Премьера шоу стартует уже в эту субботу, 8 февраля. А накануне нам удалось побеседовать с 29-летним ростовчанином. Прямо сейчас он проходит испытания на филиппинских островах и борется за главный приз – квартиру в Москве. Парень рассказал, о ком будет скучать больше всего, есть ли у него девушка и что взял с собой на остров.

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Александр Ложкин
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«ДЕТСКАЯ МЕЧТА»

- Этот проект - детская мечта, - признался Александр. - Я смотрел его еще в детстве, и впечатления остались очень яркие: шоу казалось реальным вызовом, к тому же было интересно следить за борьбой участников. Помню, болел за Николая Дроздова, он был очень добрым героем. Но решение самому поучаствовать было, скорее, спонтанным, как, думаю, у многих: увидел информацию о кастинге и подумал – почему бы нет? Как оказалось, пришел не зря!

- Как проходил кастинг?

- Онлайн, я отправлял заявку не один раз. В итоге за несколько дней до нового года узнал, что меня взяли. Правда, сначала не поверил. И, как вы сам понимаете, в новогоднюю ночь я думал только о предстоящей поездке на остров. Но потом стал думать: что дальше? Скоро же нужно ехать на остров, а я еще не готов. В общем эмоций и мыслей сразу было много. Всё было так спонтанно, что, при всем моем желании, я бы не успел подготовиться.

- На остров можно взять только одну вещь. Что взял с собой?

- Я ничего не взял.

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Все просто
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«БУДУ СКУЧАТЬ ПО РОДНЫМ И СОБАЧКЕ»

- Расскажите немного о себе?

- Работал фотомоделью. В настоящем уже больше 10 лет тружусь персональным тренером и барбером. Также есть свое дело – производство диетических тортов. Сейчас уделяю много времени развитию – учусь на психолога, и дальше хотелось бы работать в этом направлении.

- Как близкие отреагировали на то, что вы едете на остров?

- Обрадовались. Сестра очень поддержала, сказала: «Давай, вперед!». Но и переживали, конечно – как я туда поеду, что там будет... Девушка сначала обрадовалась, а потом расстроилась, ведь ей придется скучать. Я тоже буду скучать по родным и по своей собачке.

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Всё-таки Дом - не место, а люди.
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«ПО ДЕРЕВЬЯМ ЛАЗИЛ ТОЛЬКО В ДЕТСТВЕ»

- Веришь в знаки? Возможно, было какое-то символическое событие перед кастингом?

- Конечно, верю и всегда прислушиваюсь к своей внутренней реакции. То, что мне показали рекламу кастинга – это уже знак, который было глупо игнорировать.

- Что вас больше всего пугает в этом приключении?

- Неизвестность. Мне придется бороться, в первую очередь, с самим собой и открывать в себе что-то новое. Я уже давно не лазил по деревьям – последний раз в глубоком детстве, когда собирал черешню. А на острове – пальмы, такого опыта у меня точно не было. Какими способами добывать пищу, как ловить рыбу, например, я тоже не представляю. В общем, не скрою, предстоящие приключения меня пугают.

- Опишите ваш самый экстремальный опыт…

- У меня не было какого-то суперэкстремального опыта. Хотя я служил в армии, и это уже достаточное испытание, так как сон, еда и условия там оставляют желать лучшего. Еще я всю жизнь занимался спортом, так что я очень выносливый.

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Единственное, что мы можем контролировать, - это свои мысли и поступки. Если мы рринимаем неудачное решение, важно то, как вы вернёте ситцацию под свой контроль.
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«У МЕНЯ НЕТ ПАНИЧЕСКИХ АТАК»

- Есть боязнь экзотических обитателей острова?

- У меня нет панических атак и боязни всяких букашек. Но неприятно, когда ядовитая живность ползает рядом.

- Как по-вашему, какими качествами должен отличаться настоящий «Последний герой»?

- Для меня это сложный вопрос. «Последний герой» – это человек, у которого должно быть очень много граней, но в первую очередь он должен быть мудрым и сильным духом.

- Лидер или часть команды? Какие качества в тебе больше развиты?

- И те, и другие! Без ощущения команды ты не сможешь стать лидером. Но чтобы стать лидером, ты должен уметь вести команду.

- Если выиграешь квартиру в Москве, что будешь с ней делать?

- Я бы оставил ее себе и был бы счастлив. Всегда хорошо, когда есть квартира в столице.

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Так много тем на которые можно было бы поговорить, поэтому давайте помолчим )
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КСТАТИ

Ростовчане поддержат ТВ-героя в главном парке города

Акция в поддержку Александра Ложкина пройдет накануне премьеры шоу - в пятницу, 7 февраля. Желающих его поддержать ждут в 14:00 в главном городском парке имени Максима Горького. Там пройдет символическое зажжение факела, открытие фотозоны «Последний герой», а также увлекательные конкурсы и подарки для участников.

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Реальность - есть иллюзия которую создаём мы сами.
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ДОСЛОВНО

"Лучшим модельменом Юга стал десять лет назад"

Елена Степура, руководитель модельного агентства "Имидж-Элит":

- Мы знакомы с Александром уже больше десяти лет, с тех пор, как он появился в "Имидже" в 2009 году. Прошел курс обучения в школе моделей. А уже в 2010-м принял участие в конкурсе "Лучшая модель Юга России", в жюри которого работали именитые скауты российских и международных модельных агентств. Он настолько успешно выступил, что стал победителем конкурса в номинации "Лучший модельмен". В последствии Александр участвовал в многих показах и рекламных съемках. Он очень харизматичный и целеустремленный парень с красивым телосложением.

КОНКРЕТНО

Смотрите шоу с 8 февраля по субботам, в 19:00 на телеканале ТВ-3.

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Совсем немного осталось до премьеры шоу Последний герой. Зрители против звезд .
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ИСТОЧНИК KP.RU

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