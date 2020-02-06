2020-02-06T21:11:02+03:00
Общество

«Не оставьте без солнечного света»: в Ростовской области 93-летняя ветеран ВОВ оказалась бесправной заложницей соседского ремонта

Живущей в сыром полуподвале пенсионерке помогут власти города Новочеркасска
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Власти Новочеркасска откликнулись на сложную ситуацию пенсионерки. Фото: novochgrad.ruВласти Новочеркасска откликнулись на сложную ситуацию пенсионерки. Фото: novochgrad.ru
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В городе Новочеркасске Ростовской области из-за решения соседки о ремонте без доступа к солнечному свету может остаться ветеран Великой Отечественной войны. 93-летняя Изабелла Борисова живет в сыром полуподвальном помещении, окошки в ее скромной квартирке совсем маленькие, а в скором времени дневное освещение может полностью исчезнуть из жилища, погрузив пенсионерку в постоянную тень.

Женщина проживает в многоквартирном доме на пересечении улиц Комитетская и Пушкинская. Этому зданию уже более века, однако аварийным его пока никто не признал.

Старому дому уже больше сотни лет. Фото: novochgrad.ru

Старому дому уже больше сотни лет. Фото: novochgrad.ru

И без того непростую ситуацию может усугубить масштабная перестройка, которую затеяла соседка пенсионерки. Цель планируемых работ - перенос входной группы соседской квартиры и веранды. Это может привести к тому, что женщина попросту лишится доступа солнечного света практически полностью из-за массивного навеса.

Веранда грозит полностью перекрыть доступ солнечного света в квартиру ветерана ВОВ. Фото: novochgrad.ru

Веранда грозит полностью перекрыть доступ солнечного света в квартиру ветерана ВОВ. Фото: novochgrad.ru

Проблемы ветерана не оставили равнодушными властей Новочеркасска, которые отреагировали на резонансную историю. И.о. главы администрации города Юрий Лысенко посетил Изабеллу Борисову в ее доме и выяснил, в чем она нуждается.

Градоначальник пообещал труженице тыла рассмотреть возможность проведения ремонта жилого помещения, а также детально разобраться в юридическом аспекте реконструкции веранды и тщательно обследовать здание на предмет аварийности.

Живет Изабелла Борисова очень скромно. Фото: novochgrad.ru

Живет Изабелла Борисова очень скромно. Фото: novochgrad.ru

- Мы эту ситуацию обязательно исправим. Возможно, будем привлекать внебюджетные источники. То, что мы здесь увидели - это позор! Отношение чиновников к людям должно быть человеческим. Кадровые выводы из этой ситуации мы сделаем уже в ближайшее время, а сейчас примем исчерпывающие меры, чтобы справедливость в отношении ветерана была восстановлена, - приводит слова Юрия Лысенко сайт администрации Новочеркасска.

Власти города пообещали помочь 93-летней труженице тыла. Фото: novochgrad.ru

Власти города пообещали помочь 93-летней труженице тыла. Фото: novochgrad.ru

Помимо этого, градоначальник вызвался помочь с решением вопроса о финансировании ремонта в квартире Изабеллы Борисовой. Также он отдал распоряжение о направлении материалов в региональную службу государственного строительного надзора для принятия законных мер по сносу возведенной веранды.

Власти Новочеркасска помогут вернуть 93-летней труженице тыла солнечный свет. .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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