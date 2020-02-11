Ученый рассказал, почему в Ростове-на-Дону такая странная зима

Где это видано, когда два зимних месяца напоминают весенние, а снег и легкий морозец приходят только в феврале? Странная погода 2020 года заставила многих вновь говорить о глобальном потеплении. Иначе сложно объяснить этот шарж природы на зиму. С этим, правда, категорически не согласен академик РАН Геннадий Матишов, который занимается климатологией несколько десятков лет. Он отрицает не только глобальное потепление, но и выражение «странная зима».

- Все нормально, никаких странностей, климат цикличен, - поясняет научный руководитель Южного научного центра РАН. - А если припомнить 2007 год, то погода была похожей. Просто об этом люди позабыли. Тогда в Таганрогском заливе лед продержался всего шесть дней, когда нормальным считается продолжительность покрова 50 суток. Последствия были в виде плохого урожая. Хочу всех успокоить - нами четких признаков глобального потепления в южном макрорегионе не установлено.

Академик Геннадий Матишов рассказал о климате в Ростове

Специалисты Южного научного центра РАН изучают различные природные явления последние 15 лет. Опираясь на анализ климатических данных и результаты исследований, они вообще склоняются к мнению, что с 2011 года темпы потепления замедляются. Не исключено, что скоро наступит цикла похолодания и вернутся суровые зимы, которые наблюдались в середине прошлого столетия, а затем в 80-90-х годах. А предвестником начала нового периода служит определенная «разбалансировка» климата: торнадо в регионах, где их не было раньше (пару лет назад под Волгодонском), аномальные зимы, сильные засухи и пожары, кратковременные, но интенсивные осадки (дожди, снегопады, град). А еще маловодье и последующее осолонение Таганрогского залива.

Для верных выводов все-таки не хватает результатов наблюдений. Чтобы создать модель, проследить процессы, нужна база наблюдений желательно за 100, а еще лучше - 200-300 лет.

- Какой будет эта весна 2020? - улыбается академик. - Нормальной. Не видим предпосылок для резких аномалий, но снега выпало мало, ожидать волны паводка из Средней полосы России в реку Дон не приходится, влагозапас в почве минимальный, и если ударит жара в апреле-мае, то могут быть некоторые проблемы с урожаем зерновых этим летом. Хочу подчеркнуть, что разговоры о потеплении пошли с подачи нобелевского лауреата Альберта Гора, который заявил о скором таянии арктических льдов. Но лично я с ним не согласен. Прошло 15 лет - лед не растаял. Надо чаще читать классиков - тех, кто работал в Арктике. Они четко показали в своих трудах: климат цикличен. Да, теплый цикл в Арктике в начале XXI века очевиден. Но также ясно и другое сейчас: идет резкое нарастание льда в Антарктиде. Еще будут и суровые зимы, и морозы.

КСТАТИ

Наиболее морозными за последнее десятилетие в Ростовской области были зимы 2005-2006 (самые холодные за последние 50 лет) и 2011-2012 годов: в обоих случаях было зафиксировано минус 27 градусов. К «мягким» можно отнести зимы 2006-2007 и 2014-2015 годов (в среднем минус три градуса).

НАША СПРАВКА

Геннадий Матишов - известный российский ученый, океанолог и морской геолог, доктор географических наук, профессор, академик Российской академии наук. Признанный новатор по многим вопросам геоморфологии, палеогеографии, биоокеанологии. Автор более тысячи публикаций теоретической и научно-практической направленности. Изложенные в них разработки, положения и теоретические взгляды вошли в справочные и учебные пособия и широко цитируются в отечественной и мировой литературе. В сферу его научных интересов входят глобальные климатические изменения, природные катастрофы, технологии искусственного выращивания осетровых рыб и пр. Научные достижения академика Г.Г. Матишова признаны на государственном уровне, он награжден 6 орденами, среди них Орден за заслуги перед Отечеством 4 степени, и более чем 10 медалями, имеет награды за заслуги перед Ростовской областью.