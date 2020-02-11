2020-02-11T18:16:11+03:00
Общество

"Развлечения на костях": Ростовчанина возмутили катание на санках и пикники на мемориале в Змиевской балке

Мнения горожан разделились [аудио]
Ольга ГОПАЛО
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В Интернете разгорелся настоящий скандал вокруг мемориала в Змиевской балке в Ростове-на-Дону. Фото: страница в Facebook, пользователь Сергей Епанчинцев.В Интернете разгорелся настоящий скандал вокруг мемориала в Змиевской балке в Ростове-на-Дону. Фото: страница в Facebook, пользователь Сергей Епанчинцев.
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В Интернете разгорелся настоящий скандал вокруг мемориала в Змиевской балке в Ростове-на-Дону. Это место самого большого массового уничтожения евреев на территории России. А кадры катающейся малышни и их родителей, устроивших тут же зимний пикник, один из горожан опубликовал на своей странице в соцсетях.

«ПОД СНЕГОМ И ЗЕМЛЕЙ - ТЫСЯЧИ УБИТЫХ»

- Более ста человек - взрослые и дети, собаки, столики с чаем и булочками, музыка из переносной колонки, веселый смех и крики, - подписал горожанин кадры зимней забавы на костях. - Парковка забита машинами, их было штук 50-60, по-моему, и еще подъезжали, когда я уходил. Это самая настоящая культурологическая проблема - когда люди устраивают развлечения буквально на могилах...

При этом единственным сообщением в сети мужчина не ограничился. Он даже попытался поговорить с одним из отдыхающих.

- Взрослый мужик, катающийся вместе с детьми, мне ответил, что они, дескать, потихонечку, аккуратно, - продолжил Сергей свой пост. - Как можно не понимать, что в самом низу балки, куда с визгом скатывается детвора, под снегом и землей лежат тысячи убитых, расстрелянных нацистами в 1942-м и зарытых тут же, в общих могилах - рвах и траншеях?!

А дальше напомнил:

- Несколько дней осталось до 14 февраля, когда в День освобождения Ростова-на-Дону к мемориалу придут эти же, наверное, люди, чтобы вспомнить подвиги наших воинов. Надеюсь, что без санок придут...

«ЭТО КОЩУНСТВЕННО!»

Однако мнения интернет-пользователей разделились. Были и те, кто защищал катающихся.

- Это неплохая аллегория: на месте смерти новая жизнь радуется жизни, - рассказал в эфире радиостанции «Комсомолки» один из слушателей. - Приходят дети и катаются тут. Это значит, что люди погибли не зря.

Но все же большинство возмутившихся уверены, что в городе и без того достаточно мест для катания, в том числе парки и левый берег Дона. А вот Змиевская балка - это место памяти.

К слову, в администрации Железнодорожного района тоже, как могут, стараются решить этот вопрос.

- Мы считаем, что это место не для развлечений. На наш взгляд, это кощунственно - тысячи жертв погребено, а там катаются-веселятся на санках, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» - Ростов» заместитель главы по социальным вопросам Виктор Симоненко. - Поэтому, в том числе в образовательных учреждениях, с ребятами проводятся беседы, работает и комиссия по делам несовершеннолетних. Но важно, чтобы и сами взрослые провели работу со своими детьми.

КОГДА-ТО ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ ГОРЕЛ ЕЖЕДНЕВНО

Известно, что сам мемориал жертвам нацизма был открыт 9 мая 1975 года. Предшествовали этому события августа 1942-го. На том месте советские военнопленные вырыли рвы, после чего там же и были расстреляны. А спустя несколько дней вышел приказ: всем евреям утром явиться на место, где будет создан особый район. Цель - спасти их от нападок другого населения. В ту же ночь и последующие дни здесь шли массовые расстрелы. В общей сложности были убиты тысячи ни в чем неповинных человек.

Председатель ростовского ВООПИиК Александр Кожин вспомнил, что когда-то на этом месте ежедневно горел вечный огонь.

ВНИМАНИЕ!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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