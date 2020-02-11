«Спасибо за ваших детей!»: В Шахтах школьники спасли пенсионерку, которая упала в снежную яму

В городе Шахты Ростовской области обсуждают случай, который произошел буквально на днях. Местные школьники - второклассник Ярик, и восьмиклассник Даниил, спасли попавшего в беду человека. Дети преподнесли свой урок взрослым - тем, кто в то время проходил и проезжал мимо. В отличие от них, они не махнули рукой или сделали «не вижу», а бросили свои дела, чтобы помочь. И для кого-то это уже своего рода подвиг.

НИКТО ТАК И НЕ ОСТАНОВИЛСЯ

Инцидент произошел в поселке Поповка города Шахты. Местная жительница-пенсионерка вышла расчищать снег. При этом старенькая бабуля не стала дожидаться визита коммунальщиков, а решила сама вычистить дорожку к дому, чтобы - в случае чего, к ней мог добраться фельдшер или неотложка. Знала бы пожилая женщина, чем такой героизм для нее мог закончиться. Поскользнувшись .женщина упала в яму и никак не могла выбраться.

- Мы вместе с братом катались на санках, - рассказал Даниил. - И вдруг увидели, как тетя Валя свалилась в снежную яму прямо у дороги. Мы с Яриком переглянулись и бросились к ней на помощь. Как смогли, попытались ее поднять. Получилось. А потом еще проводили ее в дом.

Парень вспоминает, что пока длилась «спецоперация», мимо проезжали водители, но никто так и не остановился им помочь. Но парни не стали останавливаться на полпути.

- Мы потом бабушке еще и снег почистили: перед домом и дорожку во дворе, чтобы еще чего не случилось, - рассказал школьник.

«А РАЗВЕ МОЖНО БЫЛО ИНАЧЕ?»

Но, пожалуй, об этой истории так бы никто и не узнал, если бы не сама спасенная. Как только женщина оправилась от первого шока, она в тот же день позвонила в школу, где учатся ее спасители.

- Спасибо за ваших детей! - плача начала разговор пенсионерка,- вспоминает директор школы №9 города Шахты Эльвира Двалидзе. - А уже потом рассказала, в чем, собственно, дело. Ребята, конечно, молодцы. А старший брат еще и показал правильный пример младшему. Хочу сказать, что школа у нас небольшая, все друг друга знают. И братья - верные помощники учителям. Тут, конечно, надо сказать спасибо еще и семье, в которой, как и в школе, прививают любовь к ценностям - помощи в трудную минуту, любви к ближнему и взаимовыручке.

Как только о поступке ребят стало известно руководству, то на следующее утро во время общей линейки об этом узнала и вся школа. На ней детей поблагодарили в присутствии одноклассников и других учеников. Хотя в чем, собственно, заключается их героизм, сами пацаны-герои не понимают.

- Просто человеку была нужна помощь. и мы помогли, - пожимают они плечами. - А разве можно было как-то иначе.