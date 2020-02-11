Кошка принесла миллион рублей в дом многодетной семьи из Ростова-на-Дону

Верно говорят: брось добро и отпусти его в воду. В народную мудрость семья ростовчан Арженовских из Ростова-на-Дону с недавних пор теперь верит безоговорочно. На днях многодетные родители стали миллионерами, благодаря обычной кошке.

Как оказалось, еще перед Новым годом пара подобрала на улице двух котят. Одного решили оставить себе, второго же пристроили в добрые руки. А когда разбогатели, то вспомнили и о верной примете: "Если спасти бездомное животное, то ответом придет что-то хорошее".

Как оказалось, в это же время семья решила проверить - улыбнется ли им фортуна.

- Супруга сказала, что в 2020 году она обязательно выиграет в лотерею, - вспоминает Сергей Арженовский. - Мы в тот же день поехали за билетами на другой конец города. Аня настаивала, что ей нужен был именно тот киоск.

Семья ростовчан Арженовских. Фото: пресс-служба Столото.

Вот только праздничной суете пара пропустила прямой эфир розыгрыша. А проверить билет доверили беременной сестре супруги.

- Когда она увидела сумму выигрыша, у нее глаза стали такими же большими, как живот, — смеется победительница.

Известно, что новоиспеченные миллионеры сейчас воспитывают троих дочерей. Анна работает медицинской сестрой скорой помощи. Сергей - менеджером по развитию бизнеса. Всей семьей они любят ездить к бабушке в деревню. Там гуляют на свежем воздухе, рыбачат и собирают грибы.

А вот свалившиеся в качестве выигрыша деньги супруги решили потратить на ремонт в квартире и подарки близким.

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