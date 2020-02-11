2020-02-11T17:53:41+03:00
Общество

Кошка принесла миллион рублей в дом многодетной семьи из Ростова-на-Дону

Ростовчане до сих пор не могут поверить в случившееся и решают, на что потратить деньги
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Кошки приносят не только счастье, но и деньгиКошки приносят не только счастье, но и деньгиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Верно говорят: брось добро и отпусти его в воду. В народную мудрость семья ростовчан Арженовских из Ростова-на-Дону с недавних пор теперь верит безоговорочно. На днях многодетные родители стали миллионерами, благодаря обычной кошке.

Как оказалось, еще перед Новым годом пара подобрала на улице двух котят. Одного решили оставить себе, второго же пристроили в добрые руки. А когда разбогатели, то вспомнили и о верной примете: "Если спасти бездомное животное, то ответом придет что-то хорошее".

Как оказалось, в это же время семья решила проверить - улыбнется ли им фортуна.

- Супруга сказала, что в 2020 году она обязательно выиграет в лотерею, - вспоминает Сергей Арженовский. - Мы в тот же день поехали за билетами на другой конец города. Аня настаивала, что ей нужен был именно тот киоск.

Семья ростовчан Арженовских. Фото: пресс-служба Столото.

Семья ростовчан Арженовских. Фото: пресс-служба Столото.

Вот только праздничной суете пара пропустила прямой эфир розыгрыша. А проверить билет доверили беременной сестре супруги.

- Когда она увидела сумму выигрыша, у нее глаза стали такими же большими, как живот, — смеется победительница.

Известно, что новоиспеченные миллионеры сейчас воспитывают троих дочерей. Анна работает медицинской сестрой скорой помощи. Сергей - менеджером по развитию бизнеса. Всей семьей они любят ездить к бабушке в деревню. Там гуляют на свежем воздухе, рыбачат и собирают грибы.

А вот свалившиеся в качестве выигрыша деньги супруги решили потратить на ремонт в квартире и подарки близким.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Выходим на улицу только под роспись коменданта, кипятим маски»: дневник русского, застрявшего рядом с Уханем из-за коронавируса
Житель Новосибирска последние полгода живет в Поднебесной, его провинция граничит с Уханем, откуда коронавирус стал расползаться по миру
Новости 24
В донской столице три дня ищут родителей полугодовалого младенца
Электричество исчезло в переходе в центре Ростова
В центре Ростова автобус протаранил элитную иномарку
«Расплата за грехи!»: Дмитрию Тарасову предложили назвать дочь в честь экс-жены Ольги Бузовой
В Ростове ледяная глыба чуть не упала на голову школьникам
Ростовчане смогут улететь в Белград
Супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина рассказала о необычных способностях дочери
Пассажирам трамваев расскажут о втором освобождении Ростова-на-Дону
«Ростелеком» и банк «Русский стандарт»: в сети кофеен CoffeeBean запущена оплата по биометрии
В Ростове-на-Дону на Левом берегу попали в аварию четыре КАМАЗа и "Газель"
«Чтоб у тебя вскочил прыщ на языке!»: поклонники не хотят отпускать Татьяну Котову замуж
О вечеринках с животными, звездной болезни и пророчестве: Артист цирка откровенно рассказал о своей жизни
Победителем секции «Атомная наука и техника» стала 3D-модель робота с машинным зрением.
Почти 250 участников приехали на полуфинал конкурса «Лидеры России» в Ростовскую область
Колбаса из Ростова взорвалась в квартире жительницы Тулы
«Л-Моторс» представит SKODA KAROQ – автомобиль года в России
Дмитрий Тарасов впервые показал лицо новорожденной дочери
До 7,9%: Ставки по ипотеке снижает ВТБ
В Ростовской области браконьер заплатит полумиллионный штраф
Супруга заключенного приехала в ростовскую колонию с ребенком и нашпиговала детские подгузники наркотиками
На ростовском рынке забраковали больше четырех тонн апельсинов
В Батайске ищут 57-летнего мужчину