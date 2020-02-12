«Мама, поживи пока в доме престарелых»: Пенсионерка семь лет ждет сына, который променял ее на жену и новый дом

- Мама, поживи пока в доме престарелых, - такими словами в соцсетях начинается один из постов волонтерской группы «Старость в радость», которая занимается помощью одиноким бабушкам и дедушкам. Одиноким - в том смысле, что у многих из них есть родные по крови люди, но нет семьи. А в доме престарелых они оказались по разным причинам.

«РАЗРЫВАЕТСЯ СЕРДЦЕ И СТОНЕТ ДУША»

- У нас, как у волонтеров, красной нитью проходит самое важное правило посещения домов престарелых - не спрашивать проживающих, есть ли у них родственники, и как они здесь оказались, - рассказала региональный координатор фонда по Ростовской области Марина Шкребец. - Это запретная тема. Тема табу. Но они говорят сами и хотят говорить о своих давно прощенных детях, о своем где-то оставленном жилье, о гусях и прошлой жизни. А нам остается только слушать, обняв их, взяв за руку, сопереживать и молчать. Молчать, когда разрывается сердце и стонет душа.

Так было и в этот раз. 72-летняя Валентина Петровна вот уже несколько лет ждет своего сына, который когда-то обещал забрать ее в новый дом.

«ОНА ВСЕГДА ПРОСИТ КУСОЧЕК САЛА»

- Она всегда просит привезти кусочек сала, - говорит Марина. - Бабуля с характером, немного циничными грубоватыми шутками в духе Фаины Раневской, с охотой приходящая на все наши мероприятия, уносящая кучу призов за участие. Она всегда ждет меня потом в комнате, чтобы спросить, не знаю ли я что-нибудь про ее сына... А я не знаю, да и не хочу знать, потому что...

Как оказалось, жизнь этой женщины изменилась тогда, когда ее взрослый сын решил жениться. Привел в дом женщину с ребенком. Та забеременела. И тогда на семейном совете решили - продать мамину двушку и купить дом в садовом товариществе.

Задумка пришлась по душе всем - и воздух, и простор, и свои фрукты-овощи. Вот только денег от проданной жилплощади хватило на стройвариант. И тогда заботливый сын предложил: поместить мать в дом престарелых. Мол, на полгодика, пока ремонт не сделают. Все бы ничего, вот только месяцы превратились в годы. Прошло уже семь лет. И за это время он ни разу не приезжал.

«ХОТЬ РАЗ УВИДЕТЬ, А ПОТОМ МОЖНО И ПОДЫХАТЬ»

В то, что сын мог с ней так поступить, материнское сердце верить отказывалось. Да и простила она его уже давно. А еще очень-очень ждала на свое 70-летие. У них ведь даже День рождения в один день. А когда не дождалась, попросила волонтера записать видеообращение. Смотреть на эти кадры и слышать такие простые, но бьющие в самое сердце слова равнодушно просто невозможно. Хочется просто сжать кулаки и рыдать. Рыдать вместе с ней.

- Сыночек жду тебя, - произнесла женщина с молящими глазами и расплакалась. – Жду, когда ты приедешь. У меня уже больше нет сил ждать тебя. Помру и не увижу. А увидеть тебя хочется, Нину и деток твоих. Сыночек, успокой мою душу. Чтобы хоть раз тебя увидеть, а потом можно и подыхать.

«СКАЗАЛ, ЧТО НЕ МОЖЕТ ЕЕ ЗАБРАТЬ»

- Я просто не выдержала и поехала к нему передать материнский видеопривет, - честно признается Марина. - Тот дом уже достроен, добротный забор. Приезжала не один раз, не могла застать. А когда он, наконец, вышел, показала ему запись. Было очевидно, что видеть и слышать такое было неприятно. Но он просто вынес тысячу (!) рублей и попросил что-нибудь купить матери. Сказал, что не может ее забрать, ибо родившийся ребенок - инвалид с ДЦП.

Видимо в какой-то момент ему стало самому неловко от этой ситуации. И тогда он как-то скомкано и еле внятно пробурчал: «Я знаю, где она. Я приеду».

...Это было два года назад. Но ничего не изменилось. А Марина по-прежнему возит Валентине Петровне кусочки сала. И та по-прежнему пишет сыну письма. Вот только все они приходят обратно. Видимо, в том садоводческом товариществе нет почтальона, а у адресата - сердца, любви и мамы.

Вместо PS: Валентина Петровна мечтала о новом телефоне, с большими кнопками. И теперь он у нее есть. Его пожертвовали родители одного из волонтеров фонда «Старость в радость». Вот только звонит она по нему пока только Марине. Телефон своего единственного сына женщина так и не знает.

КСТАТИ

К сожалению, таких историй, как у Валентины Петровны не мало. А насмотревшись всего этого, ростовские волонтеры теперь проводят в школах уроки добра, где стараются привить детям уважение к старшему поколению. Разворачивают школьников к потребностям и желаниям их близких. Ведь иногда получается, что на вопрос: «Знаете ли вы День рождения родителей и ваших бабушек-дедушек?», ответ знают далеко не все.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="272" height="480" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/760358" frameborder="0"></iframe> Обращение матери к сыну.

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