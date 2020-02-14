«Думали ОРВИ - оказался рак»: Трехлетний малыш умер спустя месяц лечения в Ростовской области

Жительница небольшого шахтерского городка Ростовской области до сих пор не может прийти в себя после трагедии, которая случилась в ее семье. Даже сейчас, когда она ведет своего старшего семилетнего сынишку в школу мимо больницы, ее сердце сжимается от боли. Именно здесь младшего ребенка пытались вылечить от ОРВИ, а оказалось, у него была тяжелая форма лейкоза. Правда, об этом мать узнала слишком поздно. Спустя почти месяц лечения от вирусной инфекции трехлетний малыш скончался.

ОРВИ В КУБЕ

- Ни один врач в нашем городе не может сказать, что я равнодушная мать, - начала разговор Юлия. - У меня двое сыновей. Женщина на секунду замирает и добавляет «было...».

- Так вот, самолечение это вообще не моя история, особенно если это касается детей, - продолжает она. - Тем более, что больница находится в пяти минутах ходьбы от нашего дома. Вот и в этот раз у младшего на выходных поднялась температура до 38 градусов. Вызвала врача-педиатра, которая пришла в понедельник. Доктор поставила диагноз ОРВИ и назначила противовирусные препараты. Через неделю сынок выздоровел, и врач разрешила нам идти в детский сад.

Однако в тот же день у ребенка снова подскочила температура до 37,4 градусов. Малыш был вялым.

- Я сразу же привела его в поликлинику, врач поставила тот же диагноз ОРВИ и продолжила лечение, - вспоминает женщина.

Но уже через неделю мать почувствовала что-то не то. Ночью у Дани появилась лихорадка, его знобило, а тело тряслось. За пять минут пока ехала скорая, температура взлетела до 39 градусов. Фельдшер сделала укол жаропонижающего.

Ребенка на скорой отвезли в другую больницу.Фото: Олег ЗОЛОТО

«СКОРЕЕ ВСЕГО, АППЕНДИЦИТ»

В этот день снова пришла та же педиатр. Она не отправила сдавать кровь или другие анализы. Прослушала, посмотрела горло и сообщила: «У ребенка наблюдается ОРВИ». Мол, в ближайшее время легче не станет. И назначила через два дня прийти на повторный прием.

Но уже на следующий день Дане стало хуже. Он сначала жаловаться на боль в животе, а потом - все время спал. Взволнованная мать побежала снова в поликлинику с просьбой прийти посмотреть сына. А доктор ответила: "Приводите". Тогда Юлия на руках отнесла ребенка к медику.

- Но она не стала его осматривать, - говорит мать. - Сказала, что живот не хороший. Позвала заведующую. И только после этого у сына, наконец, взяли анализы. Нас отправили к хирургу, который заподозрил воспаление аппендицита. Он же выдал направление на транспортировку на скорой в соседний город. Пока ждали результаты анализов, прошло два часа в приемном отделении нашей городской больницы. И за это время, невзирая на мои просьбы, никто из врачей больницы не то что не оказывал сыночку какую-либо медицинскую помощь, даже не поинтересовался состоянием его здоровья!

«У РЕБЕНКА НЕ ПЕРЕТОНИТ, А ЛЕЙКОЗ»

Уже в другом городе у мальчонки снова взяли анализы. Врачами был поставлен диагноз - перитонит. Малыша стали готовить к срочной операции. А затем в течение часа заведующий детским хирургическим отделением сообщил матери: «Оперировать не нужно. У ребенка выявлен лейкоз».

На следующий день Даниила отвезли в Ростов-на-Дону, где у мальчика выявили еще и наличие двустороннего воспаления легких, была увеличена печень на четыре сантиметра, а селезенка - на три.

- Его сразу же отправили в реанимацию, - говорит Юлия. - Но состояние здоровья сына с каждым днем ухудшалось. Спустя ровно месяц с начала болезни мой сыночек умер... Тогда врачи мне говорили, что острый лимфобластный лейкоз действительно может выглядеть как частые ОРВИ. А если вовремя не начать лечение, то человек обречен на смерть.

Спасти мальчика не удалось.Фото: Александр УТКИН

«ВРАЧ ДАЖЕ НЕ ЗДОРОВАЕТСЯ»

- На самом деле, случай с моим сыном - показатель уровня врачей в небольших городках, - считает Юлия. - И мне бы хотелось, чтобы, наконец, обратили внимание на нашу медицину. Поскольку педиатры зачастую не проводят должного осмотра: то ли из-за отсутствия времени, то ли из-за некомпетенции. За эти семь месяцев перед нами так никто и не извинился! А врач-педиатр, встречая меня на улице, даже не здоровается. От этого внутри все просто переворачивается.

Теперь молодая женщина намерена довести дело до суда. Она уверена, что несвоевременная постановка врачами шахтерской больницы диагноза «острый лимфобластный лейкоз» и позднее направление ребенка в областную детскую больницу Ростова-на-Дону привели к неправильной выжидательной тактике лечения и осложнению течения заболевания, создав риск прогрессирования и в итоге - к смерти ребенка.

Газета «Комсомольская правда-Ростов» обратилась в региональный минздрав за комментарием. Однако официального ответа от медиков в адрес редакции пока не поступало.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Требует компенсацию в миллион рублей»

Алексей Пешков, специалист по защите прав пациентов:

- 17 января больнице была направлена претензия с требованием в досудебном порядке выплатить моей доверительнице компенсацию морального вреда один миллион рублей и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Однако на настоящий момент претензия была оставлена администрацией больницы без ответа. В ближайшее время в суд будет подано исковое заявление о компенсации морального вреда, причиненного некачественной медицинской помощи.