Киноленты Победы покажут молодым зрителям на Дону

В Ростовской области стартовал интересный проект, приуроченный к празднованию 75-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Он связан с кино. Речь идет о целом цикле бесплатных кинопоказов знаменитых советских лент, которые совершенно свободно и бесплатно могут посмотреть донские студенты и учащиеся средних школ на широкоформатных экранах лучших кинозалов региона.

Предпосылкой для этой акции стало совместное решение российского Госфильмофонда и Минкульта о предоставлении в 2020 году возможности безвозмездного проката 20 архивных советских фильмов о Великой Отечественной войне любому кинотеатру в стране.

Интересную инициативу подхватили представители Совета молодых депутатов Ростовской области, которые в ноябре 2019 года на региональном этапе XXIV Димитриевских образовательных чтений предложили организовать мероприятия по бесплатному показу таких кинокартин для школьников и студентов — аналогичные тем, что когда-то были широко востребованы в Советском Союзе.

Председатель донского Заксобрания Александр Ищенко рассказал о своих любимых фильмах о Великой Отечественной войне. Фото: zsro.ru

Первую ленту из начавшегося цикла — им стал фильм «Назначаешься внучкой» - показали в Ростове-на-Дону 14 февраля. Разумеется, день был выбран неслучайно, ведь именно в это время 77 лет назад бойцы Красной Армии выбили оккупантов из южной столицы и с большими потерями освободили город от вражеских солдат.

О важности знакомства молодых зрителей с киноискусством военных лет рассказал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. Спикер донского парламента отметил, что зачастую молодая аудитория, выросшая в эпоху современных медиатехнологий и скоростного интернета, не видела даже обычного черно-белого кино, не говоря уже о фильмах, снятых в 1940-х годах.

- В день 77-ой годовщины освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков началась программа показа патриотических кинолент в донской столице. Хотел бы выразить благодарность кинокомплексу «Горизонт Cinema&Emotion» за согласие проводить регулярные сеансы лучших фильмов о Великой Отечественной войне в своих стенах на протяжении всего 2020 года. Фильм, который посмотрят молодые зрители, также выбран неслучайно - он связан с историей Донского края. Более старшее поколение могло услышать о войне из уст самих фронтовиков, защищавших страну от оккупантов. Современная молодежь лишена этой возможности. О военных подвигах своих предков они узнают уже через другие каналы связи - из мемуаров и биографических книг, художественных и документальных фильмов, знаменитых фронтовых песен. Очевидно, что киноискусство - это, пожалуй, наиболее понятный и доступный способ, чтобы познакомить зрителя с реалиями военных лет, - подчеркнул Александр Ищенко.

Зрители посмотрели фильм «Назначаешься внучкой», снятый по мотивам повести Евдокии Мухиной. Фото: zsro.ru

Председатель регионального Заксобрания добавил, что к числу его любимых советских фильмов относится легендарные картины режиссера Юрия Озерова о Победе — такие, как «Освобождение», «Солдаты свободы» и «Сталинград».

- Эти масштабные кинополотна дают хорошее представление о тех героических событиях, которые совершала советская армия, освобождая Европу. Можно также вспомнить и душевные фильмы, снятые непосредственно во время войны — например, «Два бойца» и «Жди меня». В них ощущается атмосфера того времени. Несмотря на трагизм происходящих событий, в этих кинолентах прослеживается лирическая часть. Через все ужасы военного времени, смерть и кровопролитие люди любили друг друга - и это самое важное, потому что любовь к жизни и своей Отчизне спасла народ, провела всех граждан через четыре тяжелейших года к Великой Победе, - отметил спикер донского парламента.

На ростовский киносеанс пришли ученики четырех школ Ворошиловского района города, студенты Южного Федерального Университета, а также участники областного молодежного патриотического движения «Дороги Славы – наша история».

- Кроме них, мы приглашали в зал и всех других людей, которые хотели бы посмотреть этот фильм - вход был свободным, - сообщили представители кинотеатра.

Киноленту «Назначаешься внучкой» снял режиссер Ярополк Лапшин по мотивам повести Евдокии Мухиной «Восемь сантиметров». Эту книгу автор, работавшая санитаркой сухумской больницы, писала на протяжении пяти лет. В сентябре 1941 года 16-летняя комсомолка Дуся Мельникова добровольцем вступила в ряды Красной Армии. Юная девушка, получив в армии специальность радиста, отважно выбрасывалась в тыл врага. Она помогала разведчикам, подпольщикам и партизанам, обеспечивала их надежной связью, сама наносила на карту военные объекты противника, а порой и корректировала удары нашей артиллерии и бомбардировщиков.

Александр Ищенко поблагодарил генерального директора ТРК «Горизонт» Дана Полонского за участие в акции. Фото: zsro.ru

По словам генерального директора ТРК «Горизонт» Дана Полонского, для кинокомплекса участие в этом кинопроекте является данью уважения и памяти воинам-освободителям, поборовшим фашизм в Великой Отечественной войне.

- Фильм «Назначаешься внучкой» посвящен самому трагичному периоду в истории нашей страны. Главная героиня картины - ваша сверстница. Наблюдая за персонажем, воплощенным на экране актрисой Ириной Гришиной, вы можете увидеть, какие личные качества проявляли молодые люди во время Великой Отечественной войны, как они реагировали на происходящие события. Автор книги «Восемь сантиметров», по которой была снята кинолента, Евдокия Мухина оказалась на линии фронта в юном возрасте по собственному желанию - вопреки просьбам родителей и возрастным ограничениям. Внутренний героизм, который проявляется в людях, был чрезвычайно важен, как тогда, во время боевых действий, так и сейчас, в мирное время, - сказал Дан Полонский, обращаясь к молодым зрителям перед сеансом.

До конца 2020 года в «Горизонт Cinema&Emotion» покажут еще несколько бесплатных фильмов о войне. Фото: zsro.ru

Отметим, что к патриотической акции присоединились донские кинотеатры «Горизонт Cinema&Emotion» (Ростов), «Монитор-Ш» (Шахты), «Калейдоскоп» (Новошахтинск). Помимо этих залов, кинопоказы пройдут еще в 21 районах и городах: Батайске, Гуково, Новочеркасске, Таганроге, Зверево, Волгодонске, Морозовске, Донецке, в Зимовниковском, Багаевском, Орловском, Песчанокопском, Неклиновском, Семикаракорском, Усть-Донецком, Цимлянском, Мясниковском, Октябрьском, Шолоховском, Сальском, Белокалитвинском, Тацинском районах.