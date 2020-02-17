Отец из Ростовской области отсудил у чиновников 300 тысяч рублей за травму сына на детской площадке

Необычное дело рассмотрели на днях в Ростовском областном суде. Отец потребовал взыскать с чиновников кругленькую сумму за то, что его сын получил травму на детской площадке.

ПОВИС НА ГРИБКЕ И ПОПАЛ В БОЛЬНИЦУ

Как оказалось, ЧП произошло еще два года назад - в сентябре. Как рассказал родитель, сын попал в больницу после того, как побывал на детской площадке. Она находилась в одном из домов на улице Энтузиастов, что в городе Белая Калитва. Десятилетний ребенок решил повисеть на металлической трубе «гриба», схватившись за нее двумя руками.

Однако не прошло и нескольких минут, как «ножка гриба» обломилась, а конструкция упала прямо на ногу мальчонки. Ребенка доставили в медучреждение, а врачи пришли к выводу «здоровью был причинен вред средней степени тяжести». Долгое время школьник пробыл в больнице.

Родитель решили идти в суд. И потребовал у местной администрации моральную компенсацию. По его мнению, суммы в 450 тысяч рублей было бы вполне достаточно для того, чтобы наказать чиновников.

Ухаживать надо и за детской площадкой.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

БЫЛ БЫ КОНТРОЛЬ, НЕ БЫЛО БЫ БЕДЫ

В итоге городской суд встал на сторону родителя: полученные травмы стали результатом не принятия администрацией надлежащих и своевременных мер к ее безопасной эксплуатации, а также отсутствием контроля за ее состоянием.

Однако иск был удовлетворен лишь частично. Отцу и сыну присудили в качестве компенсации - 50 и 250 тысяч рублей соответственно.

Но чиновники решили оспорить такое решение и обратились в суд вышестоящей инстанции.

- Судебная коллегия по гражданским делам согласилась с выводами суда первой инстанции, признав доводы жалобы Администрации Белокалитвинского городского поселения несостоятельными, - рассказали в пресс-службе Ростовского областного суда.