2020-02-14T18:49:31+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону нашли кошку, зараженную коронавирусом и ВИЧ

Опасные инфекции пушистое чудо подхватило на улице [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Уже два месяца кошке не могут найти новых хозяев. Фото: сайт популярных объявленийУже два месяца кошке не могут найти новых хозяев. Фото: сайт популярных объявлений
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Жизнь белоснежной красавицы-кошки резко изменилась к худшему после того, как бывшие хозяева выбросили ее на улицу. Больше недели пушистое чудо, которому дали кличку Маркиза, прожила на холоде в парке.

- Когда я ее увидела, то не сразу решилась взять, ведь у меня дома семь кошек. Но Маркиза была, как с картинки. По ее виду нельзя было сказать, что животное не имеет дома и хозяев, - рассказывает «Комсомольской правде-Ростов» Наталья Р. - Спустя неделю на глаза вновь попалась эта кошка. Пушистая красотка превратилась в грязное, голодное и затравленное животное. Я принесла кису в ветеринарную клинику на обследование, а в это время стала подыскивать ей новых хозяев.

Сложно передать, какого же было удивление горожанки, когда у пушистой Маркизы нашли целый букет заболеваний. Самыми пугающими из них оказались кошачий ВИЧ (прим. ред — вирус иммунодефицита) и коронавирус.

По характеру Маркиза добрая и ласковая. Фото: сайт популярных объявлений

По характеру Маркиза добрая и ласковая. Фото: сайт популярных объявлений

- Ветеринары заявили, что бояться нечего и эти болезни не опасны для человека. ВИЧ передается половым путем, а коронавирус воздушно-капельным, но для человека заражение от кота невозможно - болеют только кошки, - отметила горожанка.

Бросить в беде несчастное животное ростовчанка не смогла. Наталья решила, что Маркиза временно поживет в ветклинике, но прошло уже почти два месяца и желающих забрать кошку нет. На сайте популярных объявлений за два месяца публикацию ростовчанки посмотрели почти полторы тысячи человек. Несколько раз были звонки с предложениями забрать кошку, но до дела так и не дошло. Дончанка продолжает исправно оплачивать счета, но деньги уже на исходе.

«Комсомольская правда-Ростов» обратилась за комментарием в государственную ветеринарную лечебницу № 2, где подтвердили, что кошки могут являться носителями ВИЧ и коронавируса. Заразиться от домашнего питомца этими вирусами человек не может.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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