2020-02-15T13:17:49+03:00
Общество

«Преступная небрежность»: 11-летний школьник погиб от выстрела охотничьего ружья в Ростовской области

Несмотря на все усилия медиков, спасти ребенка не удалось
ГОШЕВ Игорь
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Взрослые взяли с собой школьника на охоту.Взрослые взяли с собой школьника на охоту.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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- Если на стене висит ружье, то оно должно выстрелить, - эта известная фраза-предостережение писателя Антона Чехова в некотором роде стала пророческой. Сейчас донские правоохранители разбираются с трагедией, которая произошла в Ростовской области несколько дней назад. Известно, что в результате погиб 11-летний ребенок.

Как оказалось, двое мужчин отправились на охоту в село Кагальник, что в Азовском районе. Один из них взял с собой 11-летнего сына.

- Знакомый отца, сидевший на переднем сиденье автомобиля, зарядил охотничье ружье, дослав патрон в патронник, - рассказали в региональном Следственном комитете. - После, допустив преступную небрежность, уложил оружие между водительским и пассажирским сидением дульным срезом по направлению к багажнику.

Однако то, что произошло дальше, не ожидал никто. Во время движения автомобиля произошел самопроизвольный выстрел из карабина. Пуля попала в живот школьнику, который сидел на заднем сиденье авто.

Сразу после ЧП ребенка отвезли в ближайшую больницу. Однако несмотря на все усилия медиков, спасти мальчика не удалось. От полученной травмы он скончался прямо в медучреждении.

В ведомстве добавили, что в отношении жителя Азова возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, составляет до двух лет лишения свободы.

- В настоящее время следователем выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначено проведение необходимых экспертиз, - добавили донском следкоме. - Расследование уголовного дела продолжается.

А виновность может определить только суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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