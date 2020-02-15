В Ростовской области спасли детей, оказавшихся на льдине

В субботу, 15 февраля, в Ростовской области спасли двух школьников, которые отправились погулять на водоем. Известно, что вызов поступил в единую диспетчерскую службу. Очевидцы рассказали, что примерно в двухстах метрах от берега на льдине оказались двое детей. ЧП произошло в Неклиновском районе Дона, в районе хутора Красный Десант.

На место незамедлительно отправились спасатели Таганрогского поисково-спасательного подразделения областной службы спасения на водах Максим Руденко, Андрей Шутенко и Антон Велигин. Им удалось подоспеть вовремя, пока не случилось беды.

Сейчас жизни детей уже ничего не угрожает. Фото: Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций РО.

- Спасательная операция заняла около 30 минут, - рассказал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. - Дети в возрасте восьми и одиннадцати лет были доставлены на берег и переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. Сейчас их жизни уже ничего не угрожает.

А тем временем, специалисты департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области призывают жителей Дона соблюдать меры безопасности и не выходить на хрупкий лед, а также не оставлять детей без присмотра.

АЛЛО!

Телефон для вызова спасательных служб – 112.

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