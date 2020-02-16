Крысы в помощь: В Ростове-на-Дону при помощи грызунов ученые научились распознавать рак

В Ростове-на-Дону крысы помогают ученым распознавать болезни. Причем речь идет о таких заболеваниях, как сахарный диабет, туберкулез и даже рак легких. И все это на ранних стадиях. Специальную методику разработали в научно-исследовательском технологическом Центре нейротехнологий Южного Федерального университета. И полученные в ходе исследований результаты подтверждают ее эффективность.

КАК РАБОТАЕТ

В Центре ученые проводят ряд исследований ранней диагностики онкологических заболеваний с применением биогибридной сенсорной технологии уже третий год. Как говорят специалисты, по выдыхаемому человеком воздуху комплекс позволяет выявлять выявлять сразу три вида болезней.

Сенсором же выступает крыса, в голову грызуну заранее имплантируют специальные микроэлектроды, подключают ноутбук. В итоге система анализирует мозговую активность крысы при восприятии запаха. Учеными уже загружена большая база данных и нейросетевой классификатор, который и принимает решение.

При этом на процедуру обследования затрачивается от двух до пяти минут. Каждое животное работает примерно два часа. А в настоящее время в виварии находится полсотни крыс.

РАК ЛЕГКИХ ПОДТВЕРДИЛСЯ В 40%

- Мы не диагностируем заболевание у человека, мы определяем вероятность патологии, - пояснил главный научный сотрудник Центра Виктор Войнов.

Но результаты говорят сами за себя. Донские ученые уже проверили 1 073 человека. В фокус группе - люди занятые, в том числе и на вредных производствах. Причем у 85 обследованных по результатам биогибридного скрининга оказался с высокий риск заболевания онкологией. И почти половина из них - 41 человек - согласились на дополнительное обследование с использованием стандартных вариантов диагностики.

В итоге диагноз «рак легких» на ранних стадиях развития заболевания у подтвердился 40 процентов исследованных.

СО ВРЕМЕНЕМ ЧИП МОГУТ ВЖИВЛЯТЬ И ДОМАШНИМ ПИТОМЦАМ

Ростовские ученые намерены пойти в своих разработках дальше. Они планируют в дальнейшем усовершенствовать и видоизменить биогибридную технологию настолько, чтобы ее применение было возможным даже в быту. К примеру, в качестве сенсора возможно использовать домашнего питомца. Ему вживляется чип, который сможет сообщить хозяину о рисках развития заболевания.

К слову, большая часть коллектива Центра состоит из молодых ученых, выпускников и пяти магистрантов ЮФУ.

- Основной объем исследовательских работ связан с животными, с нейрофизиологией и математикой, - добавил Виктор Войнов. - Математики много, поскольку необходимо модельное представление происходящего в мозгах испытуемых животных при воздействии нейросетей. За одно обследование получаем несколько гигабайт информации.

Сейчас здесь развивают направление мобильной и более легкой аппаратуры для исследований, которую можно перемещать из одного места в другое. Например, параллельно исследования производятся в Нижнем Новгороде, а данные передаются в Ростов-на-Дону через облако для последующего анализа.

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