В Ростове-на-Дону похоронили «краснодарского каннибала»

На одном из кладбищ донской столицы похоронили тело Дмитрия Бакшеева, более известного как «краснодарский каннибал». Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Ростов», мужчина умер в туберкулезной больнице.

О похоронах сообщил правозащитник Алексей Аванесян. Он представлял интересы погибшего в суде. По словам адвоката, до сих пор не известна точная причина смерти Дмитрия Бакшеева. Специалисты все еще проводят дополнительные экспертизы и исследования. Их результаты будут известны только через пару месяцев.

- По имеющимся данным, требующим дополнительной проверки, Дима был избит в СИЗО-1 Ростова. 1 февраля доставлен оттуда в МОТБ-19, где и умер 16 февраля. Как он вообще оказался в Ростове - не известно, - отметил адвокат.

По его словам, по всем отправленным обращениям в различные инстанции сейчас проводится проверка.

Напомним, правозащитники и близкие люди Дмитрия Бакшеева считают дело сфабрикованным. Они связывают смерть осужденного с тем, что он вовремя не получил инсулин, уколы которого необходимы ему трижды в день. Свою версию активисты описали в обращениях, которые направили в СКР и прокуратуру. По их словам, осужденный долгое время страдал от диабета. Медики могли не дать ему инсулин вовремя из-за чего в последствии наступила смерть.

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