В Ростове-на-Дону на бесплатную диспансеризацию ждут почти 202 тысячи человек

В Ростове-на-Дону плановую диспансеризацию в этом году должны пройти почти 201 928 человек. Такие данные озвучили в городском управлении здравоохранения. Речь идет о взрослом населении. Цель - выявить заболевания на ранних стадиях, чтобы продлить качество жизни горожан.

КОМУ И КОГДА

Известно, что с прошлого года бесплатную диспансеризацию можно проходить, начиная с 18 лет. Периодичность - один раз в три года, то есть в 18, 21, 24 и до 39 лет. А вот с 40 лет такие осмотры за счет государства можно проходить хоть каждый год - в 41, 42, 43 и так далее.

- При этом возраст прохождения диспансеризации определяют без учета числа и месяца рождения, а по году, - рассказали в горздраве. - То есть на бесплатные осмотры можно идти в нужном году, даже если день рождения будет позже.

Кроме того, медики добавили, что некоторые обследования имеют и свою периодичность. Например, ЭКГ делают каждый год, но только с 35-ти лет. А маммографию женщинам с 40 лет делают каждые два года. Есть и другие специфические исследования, но за этим следят врачи - у них есть таблицы и инструкции, где прописано, кому и что положено.

А ЧТО ЕСЛИ ГОДОМ НЕ ВЫШЕЛ?

В случае если по году рождения вы не попадаете в определенные возрастные периоды для прохождения полной диспансеризации, то есть возможность пройти бесплатный профилактический медицинский осмотр. При этом получить консультацию всех врачей и сдать все анализы могут не только те, у кого есть жалобы, но и те, кто чувствует себя абсолютно здоровым.

- Если по результатам осмотров выяснится, что вы здоровы, - отлично. Но если вдруг есть признаки заболевания, которое пока себя не проявляет, есть шанс вовремя начать профилактическое лечение, - уверяют доктора.

Для того, чтобы пройти диспансеризацию или медосмотр, нужно просто явиться в свою поликлинику с паспортом и медицинским полисом.

ЖЕНЩИНЫ ПРИХОДЯТ ЧАЩЕ

К слову, только в минувшем году в Ростове-на-Дону на базе горбольницы №1 диспансеризацию провели 8 891 горожанину. Большинство из них женщины - 6065 человек. В итоге на дообследование были направлены 2 677 человек. А заболевания выявлены в 829 случаях, все пациенты теперь взяты на диспансерное наблюдение.

- Если брать статистику болезней, то основными причинами смерти являются сердечно-сосудистые, онкологические, эндокринные и легочные недуги, - говорят в горздраве. - Первичный осмотр направлен именно на обнаружение этих заболеваний, а ранняя диагностика позволяет успешно лечить болезни и принимать профилактические меры против развития заболеваний.