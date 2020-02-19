Адвокат Шота Горгадзе вместе с гендиректором СЗАО «СКВО» Анной Касьяненко объединят силы для защиты Владимира Санкина.

Член Совета при Президенте РФ, Шота Горгадзе, и руководитель одного из ведущих аграрных предприятий в Ростовской области - СЗАО «СКВО», Анна Касьяненко, решили объединить свои усилия по восстановлению закона и справедливости.

Житель Уфы Владимир Санкин, спасая детей от изнасилования, сильно избил рецидивиста, в результате чего тот погиб. Теперь ему грозит уголовная ответственность, а, именно, обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). По решению Калининского районного суда Уфы 3 февраля Владимиру Санкину была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Адвокат Шота Горгадзе откликнулся на резонансное дело и вызвался защищать 33-летнего уфимца. Руководитель СЗАО «СКВО» Анна Касьяненко также не смогла остаться в стороне от громкого происшествия, произошедшего в столице Башкортастана, и предложила свою помощь.

- Я представляю интересы Анны и предприятия, которым она руководит, достаточно давно. Узнав о том, что я готов взяться за защиту Владимира Санкина, Анна Касьяненко предложила мне взять на себя расходы по ведению защиты. Этот поступок меня не удивил, потому что, зная Анну лично, могу сказать - это вполне в ее духе. В России традиционно высокий процент неравнодушных людей. Анна, безусловно, относится именно к таким людям с большим сердцем, - рассказал Горгадзе.

19 февраля адвокат вылетел в башкирскую столицу, где он планирует встретится со своим подзащитным и с руководством местного Следкома, а также посетить прокуратуру.

- Защита детей – святая обязанность любого гражданина! И ситуация, когда человек заступился за детей, защитил их от насильника, а его пытаются посадить в тюрьму – ужасна! Такие, как Владимир Санкин, заслуживают благодарности от общества и государства, а не тюремный срок. У каждого из нас есть дети и страшно себе представить, что могло бы случиться, если бы на пути насильника не оказался Владимир Санкин! Поэтому я и обратилась к Шоте Горгадзе с предложением объединить наши силы для оказания юридической помощи и защиты Владимира Санкина, - отметила Анна Касьяненко.