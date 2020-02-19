2020-02-19T10:21:45+03:00
Общество

Адвокат Шота Горгадзе вместе с гендиректором СЗАО «СКВО» Анной Касьяненко объединят силы для защиты Владимира Санкина.

19 февраля московский адвокат прилетает в Уфу для встречи с обвиняемым
БОРОДИН Артем
Поделиться:
Фото: архив СЗАО "СКВО"Фото: архив СЗАО "СКВО"
Изменить размер текста:

Член Совета при Президенте РФ, Шота Горгадзе, и руководитель одного из ведущих аграрных предприятий в Ростовской области - СЗАО «СКВО», Анна Касьяненко, решили объединить свои усилия по восстановлению закона и справедливости.

Житель Уфы Владимир Санкин, спасая детей от изнасилования, сильно избил рецидивиста, в результате чего тот погиб. Теперь ему грозит уголовная ответственность, а, именно, обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). По решению Калининского районного суда Уфы 3 февраля Владимиру Санкину была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Адвокат Шота Горгадзе откликнулся на резонансное дело и вызвался защищать 33-летнего уфимца. Руководитель СЗАО «СКВО» Анна Касьяненко также не смогла остаться в стороне от громкого происшествия, произошедшего в столице Башкортастана, и предложила свою помощь.

- Я представляю интересы Анны и предприятия, которым она руководит, достаточно давно. Узнав о том, что я готов взяться за защиту Владимира Санкина, Анна Касьяненко предложила мне взять на себя расходы по ведению защиты. Этот поступок меня не удивил, потому что, зная Анну лично, могу сказать - это вполне в ее духе. В России традиционно высокий процент неравнодушных людей. Анна, безусловно, относится именно к таким людям с большим сердцем, - рассказал Горгадзе.

19 февраля адвокат вылетел в башкирскую столицу, где он планирует встретится со своим подзащитным и с руководством местного Следкома, а также посетить прокуратуру.

- Защита детей – святая обязанность любого гражданина! И ситуация, когда человек заступился за детей, защитил их от насильника, а его пытаются посадить в тюрьму – ужасна! Такие, как Владимир Санкин, заслуживают благодарности от общества и государства, а не тюремный срок. У каждого из нас есть дети и страшно себе представить, что могло бы случиться, если бы на пути насильника не оказался Владимир Санкин! Поэтому я и обратилась к Шоте Горгадзе с предложением объединить наши силы для оказания юридической помощи и защиты Владимира Санкина, - отметила Анна Касьяненко.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Круглые щеки и лишние кило на талии»: эвакуированную из Ухани в Тюмень сибирячку отпустили домой
Двухнедельный карантин в санатории «Градостроитель» закончился 19 февраля, коронавирус никто не подхватил. Домой россияне возвращаются с пакетами гостинцев – орехами и маринованными огурцами [фото, видео]
Губернатор Орловской области Андрей Клычков: «Будет бизнес, будет и социалка. А условия для этого у нас есть»
Губернатор Орловской области Андрей Клычков в эфире Радио «Комсомольская правда» объяснил почему в регионах не будут такие же зарплаты, как в Москве, какие льготы регион предлагает предпринимателям и почему ради инвесторов пришлось ужать социалку
Сбежавшая из православного гарема Юлия Дубилина: Мне пришлось украсть собственных детей
Житель Владимира в ипотечной четырехкомнатной квартире живет с тремя "женами", еще две - сбежали. Вот история одной из них: после побега женщина осталась и без нормального жилья, и без материнского капитала
Снимайте не про котиков, а про стариков, которые забирают бездомных животных
Президент Союза кинологический организаций России Владимир Уражевский представил «КП» свой взгялд на то, какие сюжеты и фильмы должны появляться в прайм-тайм на российском телевидении
Новости 24
Гоп-стоп по-ростовски: полицейские сколотили банду из алкоголиков и бомжей
Банк УРАЛСИБ подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS
В Ростове водитель на иномарке сбил женщину
Король доставки: ростовчанин перевозил еду с тремя рюкзаками сразу
ЮФУ вошел в ТОП-20 рейтинга Webometrics 2020
"И как у нее сил хватило?!": Жительница Ростова-на-Дону выбросила горы хлама из окна квартиры
Артем Дзюба признался, что испытывает острую неприязнь к Валерию Карпину
Эксперты назвали причину массовой гибели рыбы в Ростове-на-Дону
«Меня не было семь минут!»: у ростовчанки из авто украли рюкзак
В Ростове-на-Дону заработала горячая линия о переселении из аварийного жилья
В Ростове-на-Дону число аварий на дорогах снизилось почти на треть
В Ростовской области женщину осудили за лжеинвалидность
В Ростове-на-Дону будут судить телефонного мошенника, попросившего 40 тысяч рублей за несуществующее ДТП
Новые правила ЕГЭ: изменения в экзаменах, необходимые баллы для поступления
Отключение света в Ростове-на-Дону 19 февраля 2020: где и когда
Футбольный клуб Басты обыграл "Мордовию" на Кипре
У ростовчанина Дмитрия Диброва диагностировали микроинсульт
Серийного похитителя велосипедов поймали в Ростовской области
В Ростове горожане самостоятельно залатали яму сосной