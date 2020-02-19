Ветеран-фронтовик из Ростовской области живет в ветхой избушке из-за чиновников

Донские чиновники отказываются предоставлять новое благоустроенное жилье ветерану Великой Отечественной войны Николаю Романову, который проживает в хуторе Божковка Красносулинского района Ростовской области. Пенсионер на старости лет оказался ветхой избушке без газа, воды, отопления и канализации.

В свои 95-лет у Николая Романова не хватает сил и здоровья на то, чтобы обивать пороги сельской администрации. Чиновники отказывают ему в предоставлении благоустроенного жилья из-за того, что в его собственности есть старенький домик, ремонт которого не проводился уже несколько десятилетий.

В надежде сделать жизнь ветерана более комфортной родственники оплатили установку печки, туалета и ванной комнаты, однако проблему это не решило. Близкие люди считают, что недвижимость пенсионера непригодна для проживания. Власти по закону обязаны обеспечить благоустроенным жильем ветерана. В году Великой Отечественной войны Николай Романов был пулеметчиком, но в 1943 получил ранения обеих рук.

Чиновники из администрации Красносулинского района утверждают, что жилье у ветерана есть, но там необходим ремонт, который когда-нибудь помогут сделать.

Родственники 95-летнего ветерана с таким положением дел не согласны. В заявлении в суд они указали, что жить в месте, где ведутся ремонтные работы, фронтовик не сможет. Чиновники сельской администрации не смогут решить проблему с отоплением, ведь во всем хуторе все еще не проведен газ. Зимой все жители отапливают дома углем или дровами.

Региональный следком взял факт на контроль. Сейчас специалисты проводят доследственную проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не оставьте без солнечного света»: в Ростовской области 93-летняя ветеран ВОВ оказалась бесправной заложницей соседского ремонта

Живущей в сыром полуподвале пенсионерке помогут власти города Новочеркасска (подробности)