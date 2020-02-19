2020-02-19T13:26:45+03:00
Общество

Ветеран-фронтовик из Ростовской области живет в ветхой избушке из-за чиновников

Родственники пенсионера намерены решать вопрос через суд
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Ветеран вынужден жить в ветхой избушке. Фото используется в качестве иллюстрацииВетеран вынужден жить в ветхой избушке. Фото используется в качестве иллюстрацииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Донские чиновники отказываются предоставлять новое благоустроенное жилье ветерану Великой Отечественной войны Николаю Романову, который проживает в хуторе Божковка Красносулинского района Ростовской области. Пенсионер на старости лет оказался ветхой избушке без газа, воды, отопления и канализации.

В свои 95-лет у Николая Романова не хватает сил и здоровья на то, чтобы обивать пороги сельской администрации. Чиновники отказывают ему в предоставлении благоустроенного жилья из-за того, что в его собственности есть старенький домик, ремонт которого не проводился уже несколько десятилетий.

В надежде сделать жизнь ветерана более комфортной родственники оплатили установку печки, туалета и ванной комнаты, однако проблему это не решило. Близкие люди считают, что недвижимость пенсионера непригодна для проживания. Власти по закону обязаны обеспечить благоустроенным жильем ветерана. В году Великой Отечественной войны Николай Романов был пулеметчиком, но в 1943 получил ранения обеих рук.

Чиновники из администрации Красносулинского района утверждают, что жилье у ветерана есть, но там необходим ремонт, который когда-нибудь помогут сделать.

Родственники 95-летнего ветерана с таким положением дел не согласны. В заявлении в суд они указали, что жить в месте, где ведутся ремонтные работы, фронтовик не сможет. Чиновники сельской администрации не смогут решить проблему с отоплением, ведь во всем хуторе все еще не проведен газ. Зимой все жители отапливают дома углем или дровами.

Региональный следком взял факт на контроль. Сейчас специалисты проводят доследственную проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не оставьте без солнечного света»: в Ростовской области 93-летняя ветеран ВОВ оказалась бесправной заложницей соседского ремонта

Живущей в сыром полуподвале пенсионерке помогут власти города Новочеркасска (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Круглые щеки и лишние кило на талии»: эвакуированную из Ухани в Тюмень сибирячку отпустили домой
Двухнедельный карантин в санатории «Градостроитель» закончился 19 февраля, коронавирус никто не подхватил. Домой россияне возвращаются с пакетами гостинцев – орехами и маринованными огурцами [фото, видео]
Губернатор Орловской области Андрей Клычков: «Будет бизнес, будет и социалка. А условия для этого у нас есть»
Губернатор Орловской области Андрей Клычков в эфире Радио «Комсомольская правда» объяснил почему в регионах не будут такие же зарплаты, как в Москве, какие льготы регион предлагает предпринимателям и почему ради инвесторов пришлось ужать социалку
Сбежавшая из православного гарема Юлия Дубилина: Мне пришлось украсть собственных детей
Житель Владимира в ипотечной четырехкомнатной квартире живет с тремя "женами", еще две - сбежали. Вот история одной из них: после побега женщина осталась и без нормального жилья, и без материнского капитала
Снимайте не про котиков, а про стариков, которые забирают бездомных животных
Президент Союза кинологический организаций России Владимир Уражевский представил «КП» свой взгялд на то, какие сюжеты и фильмы должны появляться в прайм-тайм на российском телевидении
Новости 24
Гоп-стоп по-ростовски: полицейские сколотили банду из алкоголиков и бомжей
Банк УРАЛСИБ подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS
В Ростове водитель на иномарке сбил женщину
Король доставки: ростовчанин перевозил еду с тремя рюкзаками сразу
ЮФУ вошел в ТОП-20 рейтинга Webometrics 2020
"И как у нее сил хватило?!": Жительница Ростова-на-Дону выбросила горы хлама из окна квартиры
Артем Дзюба признался, что испытывает острую неприязнь к Валерию Карпину
Эксперты назвали причину массовой гибели рыбы в Ростове-на-Дону
«Меня не было семь минут!»: у ростовчанки из авто украли рюкзак
В Ростове-на-Дону заработала горячая линия о переселении из аварийного жилья
В Ростове-на-Дону число аварий на дорогах снизилось почти на треть
В Ростовской области женщину осудили за лжеинвалидность
В Ростове-на-Дону будут судить телефонного мошенника, попросившего 40 тысяч рублей за несуществующее ДТП
Новые правила ЕГЭ: изменения в экзаменах, необходимые баллы для поступления
Отключение света в Ростове-на-Дону 19 февраля 2020: где и когда
Футбольный клуб Басты обыграл "Мордовию" на Кипре
У ростовчанина Дмитрия Диброва диагностировали микроинсульт
Серийного похитителя велосипедов поймали в Ростовской области
В Ростове горожане самостоятельно залатали яму сосной