День защитника Отечества в Ростове-на-Дону 2020 год: где и когда ограничат скорость движения транспорта

В день празднования День защитника Отечества в Ростове-на-Дону ограничат скорость движения транспорта на дорогах, об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения города.

- Ограничения будут введены в рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на опасных и потенциально опасных участках автомобильных дорог, - уточнили в ведомстве.

В течение дня будет введено ограничение максимальной скорости движения до 40 км/ч.

КОНКРЕТНО

Где и когда будет ограничена скорость движения транспорта 23 февраля:

- 2-я Линия от ул. Сарьяна до ул. 2-я Пролетарская, Закруткина от ул. 19-я Линия до ул.17-я Линия, 27-я Линия от ул. Сарьяна до ул. 27-я Линия, 18, Богатяновский спуск от Седова до ул. Береговая, Советская от ул. 7-я Линия до ул. 9-я Линия, Стачки 1902 года от ул. Профсоюзная в направлении пр.Стачки, Чехова от ул. Большая Садовая до Социалистической, В. Черевичкина от пер. Александровский спуск до ул. Ручейная, пер. Братский от ул. Черепахина до ул.Текучева, пер. Сальский от № 16 до № 119, ул. Локомотивная от № 7 до пер. Приволжский, пер. Приволжский от ул. Варфоломеева до пр. Сиверса.