Опережая федеральный закон: донские депутаты запретили продажу аналогов снюса

Донской регион стал одним из первых субъектов РФ, где парламентарии законодательно отреагировали на тревожную ситуацию с массовой и бесконтрольной продажей бестабачной никотиносодержащей продукции в розничных сетях детям и подросткам.

Опасный товар, который пришел на смену запрещенному с 2015 года снюсу и смесям на его основе, нередко можно встретить на прилавках торговых точек Ростова и области. Основными покупателями модных «штучек» становятся донские школьники. В расчете на молодую аудиторию производители популярной продукции придумывают различные привлекательные формы выпуска никотиновых пэков – это могут быть сосательные или жевательные конфеты, жвачки и мармелад. Кроме того, зачастую производитель не указывает на упаковке точное количество содержащегося в них никотина, концентрация которого на деле составляет от 20 до 60 мг, что в десятки раз выше, чем в одной сигарете.

По оценке наркологов, употребление снюсов и их аналогов – это первый шаг к алкоголизму и наркомании. Даже употребление одного изделия приводит к отравлению организма, может вызвать головокружение и рвоту. Врачи предупреждают, что употребление никпэков может нарушить структуру зубов, вызвать язву ротовой полости и атрофию вкусовых рецепторов. При этом яд никотина в больших дозировках провоцирует заболевания сердечно-сосудистой системы, а также органов дыхания и пищеварения.

Главной же проблемой для несовершеннолетних потребителей опасной продукции становится зависимое от психоактивных веществ поведение, которое может стать губительным «мостиком» к последующей алкогольной или наркотической зависимости.

Региональный закон приняли на состоявшемся заседании Заксобрания Ростовской области. Фото: donland.ru

Поэтому, не дожидаясь появления регулирующей федеральной нормы, депутаты донского парламенты решили действовать на опережение и оперативно приняли региональный закон, запрещающий продажу детям никотиносодержащей бестабачной продукции.

- В центре нашего внимания – вопросы защиты молодежи от разного рода притягательных, но, в то же самое время, очень вредных для здоровья веществ. Мы запрещаем продажу несовершеннолетним бестабачных никотиновых изделий и вводим административную ответственность для нарушителей. Также мы будем добиваться того, чтобы этот запрет был установлен на территории всей России. И поддержка по этому вопросу уже есть в Государственной Думе. Но поскольку мы можем решить этот вопрос более оперативно, то приняли такое решение на Дону, – прокомментировал принятие закона председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Вместе с принятием регионального закона также установлена и административная ответственность за нарушение установленного им запрета. За розничную продажу несовершеннолетним аналогов снюса в качестве наказания установлен административный штраф для граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

За продажу в розницу продукции в запрещенных местах в качестве «административки» установлен штраф для граждан в размере от 1,5 тысяч до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – от 3 тысяч до 4 тысяч рублей, для юрлиц – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей.