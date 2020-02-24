В Ростове-на-Дону чуткие руки хирурга «увидели» то, что проморгала современная аппаратура

Ростовчанин Александр Кашин проходил несколько лет с доброкачественной опухолью, которая росла и росла. После дюжины УЗИ, так и не выявивших причину боли в животе мужчины, ее обнаружили при элементарной пальпации.

Александр Кашин перебрался с семьей на Дон с Луганщины, из Краснодона, в 2014 году, когда у него на родине разворачивались драматические события. И многие вынуждены были покинуть родные дома, побросать хозяйства, спасаясь от начавшихся бомбежек… Там, в Краснодоне осталась старенькая мать, старшая дочь. И дом, родной дом… А здесь жили родственники мужчины по материнской линии. К которым он переехал с женой и младшей дочкой.

- По моим подсчетам, эта проблема со здоровьем началась у меня еще лет 15 назад. Я тогда работал водителем. Водил рейсовые пассажирские автобусы с челноками из Одессы и Харькова в Москву. И стал замечать, что у меня как-то странно стынет правый бок. Как будто кровообращение там нарушено. Приноровился подбирать такую спаcительную позу, когда вытянуты ноги. И неприятные ощущения на время проходили. Обращался к врачам, еще там у себя в Краснодоне. Делали УЗИ, смотрели. Сказали в итоге, мол, нерв защемил. Ты же водитель, работа сидячая, вот он и результат. Но дальше становилось только хуже, - вспоминает Кашин.

Когда переехал в Ростовскую область, то закрутился, не до лечения было. То хлопоты с получением Российского гражданства отвлекли , то поиск жилья и переезды из одного города Ростовской области в другой. А бок потихоньку припекал и давал о себе знать все чаще. Кашин обратился в поликлинику в Волгодонске. Там сделали УЗИ. Ничего страшного не увидели. Сказали, что есть только затемнение почки. Расспросили о специфических урологических симптомах. Они имелись. Стали лечиться. Но эффекта не было. Боли в боку становились интенсивнее. Дошло до того, что Александр уже спать по ночам не мог нормально. Он прошел целый список специалистов и исследований. И все это уже было похоже на кошмар, которому не будет конца. А тут еще во время занятий физкультурой дал интенсивную нагрузку и совсем стало невмоготу! Так бок заныл.

В Ростове врач районной поликлиники дал Александру Кашину направление на МРТ органов брюшной полости в одном из ростовских медицинских центров. И он отправился туда, надеясь, что наконец-то будет найдена причина его «загадочного» недуга. Но во время исследования врач опять сказала, что никаких проблем с органами брюшной полости не видит. Все в порядке!..

Пришлось измученному пациенту снова твердить про измотавшие его боли и жжение. Этот разговор случайно услышал зашедший в этот момент в кабинет МРТ хирург Алексей Николаевич Ефремов. Более 20 лет он в отделении гнойной хирургии оперировал пациентов с самыми сложными случаями. И какие только операции не приходилось делать на органах брюшной полости за это время, спасая людей! Услышанное очень его заинтересовало. Как это: пациент называет конкретные симптомы, а точнейшая на сегодняшний день аппаратура не определяет, что является источником боли? Разве такое возможно? Но МРТ ясно показывало: в брюшной полости причин нет! Тогда Ефремов предложил Кашину пройти в его кабинет, и прилечь на кушетку для осмотра. Измученный пациент согласился. А что ему еще оставалось делать?

И, о, чудо! Руки опытного хирурга при пальпации нащупали то, что не увидела аппаратура. Большую опухоль справа. Всего- то и нужно было опуститься вниз на какие-то миллиметры от того, что врачи называют «брюшной полостью» к другому «сегменту» в медицинской классификации значащемуся как «органы малого таза». Но если в направлении написано, что нужно на аппаратуре исследовать один сегмент, то смотрят только его.

- А та самая верхушка опухоли шла как раз по границе между брюшной полостью и малым тазом, поэтому так и получалось - объяснил Алексей Ефремов.

Хирург обратился к руководству медицинского центра и попросил, чтобы пациенту сделали МРТ-исследование нужной области, там, где он буквально нащупал причину всех многолетних страданий и мытарств пациента Кашина. И на этот раз аппаратура «считала» размеры, параметры и расположение огромного новообразования. На снимках, оставшихся теперь на память Александру Кашину, видно опухоль невооруженным глазом. И как только он с такой ходил, работал, да еще и спортом успевал заниматься? К счастью, опухоль оказалась доброкачественная - межмышечная липома. Она возникает от того, что в какой-то момент жировые клетки вдруг начинают неправильно делиться.

С огромной липомой Александр проходил много лет. Фото: из архива Алексея Ефремова

- Интересный случай. Я такой огромной липомы никогда не видел. И обычно она возникает на спине, в других местах. А эта к тому же своими размерами ушла глубоко внутрь. И уже сдавливала другие органы и сосуды, - подчеркнул Алексей Николаевич Ефремов.

Потерпи пациент еще немного, и добром все это могло бы и не закончиться… Но, говорят, что случайности не случайны. И, видно, сам Бог послал измучившемуся Кашину нужного врача, вошедшего в кабинет в нужный момент.

После проведенной операции по удалению липомы, Александр Кашин чувствует себя прекрасно.

- Я очень благодарен Алексею Николаевичу Ефремову. И готов поклониться ему до земли. Он врач, как говорится, от Бога, - подчеркнул Александр Кашин.