Масленица - христианский праздник в надуманных одеждах

Масленица - любимый многими праздник с народными гуляньями и поеданием блинов. Вот только история его возникновения до сих пор полна загадок. О ней мы и поговорили с пресс-секретарем главы Донской митрополии Игорем Петровским в эфире программы «Свой взгляд» при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».

- Огромное количество исторических фейков вокруг этого праздника формировалось на протяжении долгого времени, - начал разговор Игорь Павлович. - Само название Масленица говорит за себя. Мы должны понять, что этот праздник формировался тогда, когда не было больших сетевых маркетов, а также возможности пойти в один магазин и купить там все подряд. Тогда жизнь обыкновенного человека-агрария формировалась очень примитивно. Были периоды, когда можно было есть мясо, в другие - молочную продукцию, а были - когда не ели мясо и молочные продукты, а наступал пост. Поэтому период между мясным и постным назывался периодом Масленицы.

- Есть версия, что Масленица уходит корнями в язычество, а блин символизирует солнце...

- Это популярные фейки, сказки народов мира. Знаете ли вы, что истории с блинами чуть больше ста лет? И традиция есть тонкие бездрожжевые блины появилась только в конце 19 - начале 20 века. А до этого в России ели гречишные дрожжевые блины, напоминающие оладушки. Фантазию, что блины являются солнечным культом, впервые придумал великий русский сказочник Николай Афанасьев в конце 19 века. Последующие историки не только придерживались этой версии, но и популяризировали ее.

- А традиция сжигания чучела?

- Многие серьезные исследователи, например А.Н. Борисов, говорят, что еще в середине 19 века сжигание чучела Масленицы было относительно слабым культом. А на казачьем Дону этого вовсе не было. Сжигание чучела женщины совершенно не свойственно нашей донской степной культуре, в отличие от тех же казачьих соревнований и культов, связанных с лошадьми. Поэтому горящая на ветру Масленица - это аутодафе советского времени, рецидив советских культпросветов послехрущевского периода. К Дону, его наследию, традициям это имеет такое же отношение, как египетские фараоны.

Традиционно на Масленицу выпекают горы блинов.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

- Тогда откуда произошла масленичная неделя?

- Это история, связанная с Византией. В начале 7 века там жил император Ираклий - основатель большой династии, которая сто лет правила империей. Так вот, он шесть лет воевал с персами и не мог победить их. И тогда он дал Богу обед - отказался за неделю до начала Великого поста от мяса, испросив у Господа победу над персами. На самом деле тема обетов - это такая добровольная духовная практика, когда ты можешь дать Богу обет о том, что ты от чего-то отказываешься, а взамен у него о чем-то просишь. Так вот после своего обета Ираклий победил, хотя шесть лет у него не было никаких возможностей для этого. А поскольку он был византийским императором, это настолько впечатлило его современников, что было решено: а давайте и в церкви введем обет императора Ираклия? То есть за неделю до начала Великого поста откажемся от мяса. Сказано - сделано. И с 7 века сначала византийцы это соблюдали, а в 10-11 веках традиция пришла на Русь. Кто бы что ни говорил, но очевидно: Масленица - праздник подвижный и связан с Пасхой. Поэтому «проводы зимы и встреча весны» под четкую дату совершенно не попадают. Это христианский праздник, просто одетый в культурные старые одежды и довольно сильно мифологизированный советской атеистической номенклатурой. В Бога они не верили, но свято место пусто не бывает. Вместо Бога они выдумывали полуязыческие шаманские обряды и втюхивали народу эту дичь как натуральную народную культуру. До сих пор у выходцев этой старой советской партийной школы Масленица - это солнечные блины и образ сжигаемого женского чучела.

- Тогда почему настолько прижились существующие традиции?

- Мы часто думаем, что культура - это то, что передается. А на самом деле культура - это то, что прививается. Есть и определенные агенты влияния, в хорошем смысле - это музеи, дома культуры и пр. Но что касается сжигания несчастной женщины из соломы, то это, право, какая-то дикая эстетика. Ведь совершенно очевидно, что это образ человека, у которого есть руки, ноги, голова, туловище... И лично мне странно видеть, как эту советскую белиберду культивируют сегодня на Дону в качестве традиционного исхода народных гуляний. Почему чучело-то? С таким же успехом, к примеру, можно прививать культ соломенного деда, который был принят в некоторых районах Беларуси. Берут соломенного деда, одевают, между ног ставят большую палку, и вокруг него ходят девицы, которые рыдают, а потом его сжигают. А в Белгородской области по деревням возили козу в платке на санях, перед ней стоял стол с самогоном. Чем плох этот обряд? Даже эстетичнее и смешнее, чем сжигание несчастной женщины. Таких историй очень много. Так что горящая соломенная баба - это не донская традиция, это фейк, выдуманный маргиналами.

«Свой взгляд»: Масленица - христианский праздник в надуманных одеждах 00:00 00:00

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