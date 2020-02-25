В Ростове-на-Дону из-за жидкости для костра мальчик едва не лишился лица

23 февраля, в 11.31 когда все ростовчане же вовсю отмечали «мужской праздник», бригада врачей «скорой помощи» подстанции № 2 ГБСМП мчалась в Ленинский район Ростова, где на шестилетнего мальчика случайно попала жидкость для розжига костра.

Мальчишка крутился возле отца, собиравшегося жарить шашлыки. Мужчина плеснул на дрова и угли жидкость для розжига. И она случайно попала на его ребенка! На мальчике в этот момент была синтетическая курточка. И он мгновенно вспыхнул, словно факел. Отец сбил пламя с сынишки и позвонил в «скорую».

Бригада «скорой помощи» в составе фельдшера Елены Косолаповой, медсестры Дианы Шиловой и водителя Андрея Доденко прибыла на место происшествия за считанные минуты. И благодаря их грамотным действиям удалось минимизировать последствия случившегося для ребенка.

У мальчика констатировали ожог пламенем лица, правого предплечья, ушей. Врачи ввели ребенку обезболивающее, обработали ожоговые поверхности, наложили асептические повязки с лидокаином. И отвезли в одну из ростовских больниц. Прогноз для выздоровления - хороший. Дай Бог, чтобы и шрамов не осталось после полученных ожогов.

А ростовчанам , особенно, любителям жарить шашлыки, стоит задуматься при выборе и использовании жидкостей для розжига, продающихся сегодня чуть ли не в каждом магазине, как сопутствующий товар для пикников. Приближается весна, теплые денечки и время для отдыха на природе и на дачах. И ростовские медики уже готовятся к тому, что это может прибавить им работы. Практически каждый сезон не обходится без того, чтобы кому-то из-за неумелого использования жидкости для розжига костра не обожгло руки, лицо, ноги…

Увы, эти средства пока ,- своеобразная «русская рулетка». Потому что возникает много вопросов к их качеству, а, значит, и безопасности. «Правильные» жидкости для розжига сделаны на основе парафинов или смеси парафинов, глицеринов и жирных спиртов . И обычно не горят сами по себе. Они усиливают горение других материалов. Качественные средства не выделяют опасные пары, не взрываются, ими нельзя отравиться или повредить слизистую глаз. Но некоторые производители, бывает, экономят. И добавляют в жидкости для розжига совсем не то, что написано на этикетке. При покупке такой жидкости нужно ее понюхать. Она не должна едко пахнуть, отдавать запахом бензина, иметь осадок и стоить копейки. Важно правильно ею пользоваться и не подливать на уже горящие угли. Не покупать сомнительные фальсификаты «с рук». Держать их в местах недоступных для детей и с хорошо завинчивающейся крышкой. И, конечно же, во время розжига не подпускать к кострам и мангалам малышей.

Особый год

Как подчеркнул заведующий ожоговым отделением ГБСМП Арутюн Акопович Домбаев, в практике были случаи, когда поступали пациенты, пострадавшие даже от самовоспламенившися подобных жидкостей для розжига. Бутылки с ними стояли либо в опасной близости от самого пышущего жаром мангала, либо нагревались на солнце. В результате ростовчане получали ожоги. Был год, когда в отделение за весеннее-летне-осенний период пикников поступило человек сорок, получивших ожоги из-за этих жидкостей. Тогда средства для розжига только появились и набирали популярность. Позже люди стали пользоваться ими более осторожно. И все равно в сезон дач и пикников подобные случаи происходят. Так что врачи призывают ростовчан быть предельно внимательными и помнить о мерах безопасности при использовании таких средств.

Более того весной (да и осенью) дачники наводят порядок на своих участках, убирают и жгут мусор. И, чтобы он лучше и быстрее сгорал, плещут туда бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости. А это очень и очень опасно, особенно в нашу ростовскую ветреную погоду!

- С любым открытым огнем нужно быть очень осторожным. Всегда. Потому что это очень коварная вещь! - подчеркнул Домбаев.