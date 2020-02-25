Министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский: в приоритете развитие сельских территорий

В радиостудии «Комсомольской правды» министр сельского хозяйства и продовольствия рассказал об особенностях выставки «Интерагромаш», о развитии и поддержке АПК на Дону и о многом другом.

"Молочная отрасль перспективная, но сложная"

Молочное производство по финансам очень емкий сектор. Нужно построить ферму, купить скот, купить оборудование, технику, выращивать корма. Заниматься этим направлением могут только сильные предприятия. Но в последнее время мы видим позитивные изменения: крестьянско--фермерские хозяйства стали активно заниматься молочным животноводством на Дону. У нас рост по этому сектору- 22 процента к прошлому году. Но, надо сказать, что государство очень серьезно помогает в этом отношении. Например, такой вид поддержки, как гранты на развитие молочно-товарных ферм. Размер гранта на семейную животноводческую ферму, которая будет заниматься производством молока, превышает 30 миллионов рублей. Из областного бюджета возможна отдельная поддержка на покупку техники, поголовья скота. А если добавить сюда собственные средства, кредитные программы, то создать прибыльную ферму в сто голов вполне возможно. В прошлом году у нас три семейные животноводческие фирмы открылись на Дону. А есть еще поддержка начинающим фермерам — от 3 до 5 миллионов рублей грантовых средств. И у многих есть желание заниматься именно молочным животноводством по этой программе.

"Социальное развитие села — одна из главных задач"

Что такое агропромышленный комплекс. Это же не только само производство. Это, прежде всего, комплексное развитие сельских территорий. Это и наличие социальных и культурных объектов, дорог, газа, благоустройства прилегающей территории. Только тогда люди примут решение здесь жить и работать. На территории области в прошлом году завершилась реализация программы устойчивого развития сельских территорий. Были построены более 300 километров газовых, водопроводных сетей, селянам выдавались жилищные сертификаты, покрывающие 70% стоимости приобретаемого или строящегося дома.

С 1 января текущего года в Ростовской области действует программа комплексного развития сельских территорий. Конечно, не только название изменилось, но и возможности расширились. Сегодня предприятия сельскохозяйственные могут участвовать в подготовке проектно-сметной документации для строительства тех или иных объектов, непосредственно в финансировании мероприятий. Для нас сейчас важно, чтобы вместе с муниципалитетами, вместе с аграрным бизнесом реализовать такие программы в каждом сельском поселении, в каждом из районов. Одно из направлений — ипотечное кредитование строительства жилья в сельской местности. Процентная ставка- 2, 7 процента годовых, до 3 миллионов рублей на 25 лет. И это сегодня реально для жителя села.

Ну и , конечно, кадры. Они, как известно, решают все. Программой сегодня предусмотрено, если будет сельхозпроизводителем выплачиваться стипендия молодому сотруднику, будут затраты на прохождение практики студентам, то часть затрат будет компенсирована этим предприятиям из федерального и областного бюджетов.

Программ поддержки много, они все разные и я уверен — они будут совершенствоваться. Единственное, чего мы еще не научились побеждать — это погоду. А она очень важна для ведения сельского хозяйства. Так что, если вам кто-нибудь скажет, что научился предсказывать погодные условия на сто процентов — не верьте.

"«Инетерагромаш» - это уникальная возможность узнать обо всем и сразу"

«Агропромышленный форум Юга России» проходит с 1997 года. Не менее 180 агропромышленных фирм — участников ожидаем в этом году. Со всех концов страны приезжают сюда. Прежде всего, конечно, машиностроители представляют свою продукцию: тракторы, комбайны, прицепной инвентарь, другая сельскохозяйственная техника. Многие выставочные площади займут производители агрохимии, удобрений, интенсивных технологий. Но «Интерагромаш» это ведь еще и возможность встретиться для профессионального диалога. Запланирована работа тематических круглых столов, встречи с кооператорами, руководителями фермерских хозяйств, представителями науки, специалистами в области растениеводства, животноводства. Отмечу, что время для проведения такого мероприятия очень удачное. Еще не начались весенне-полевые работы, а, значит, крестьяне еще могут приехать и пообщаться. Такая, если хотите, уникальная возможность узнать обо всем и сразу.

Особенность такой выставки сегодня — это, конечно, цифровизация. Практически на 100 процентов новая техника оснащена спутниковыми системами, отслеживается вся информация о затратах горючего, о количестве часов работы, о том, сколько площади обработано на данный момент. Это очень удобно. И вот такую технику увидят гости и участники форума. Год знаковый — юбилей Великой Победы. И эта тема тоже не обойдет форум. Будет представлен так называемый трактор Победы, символизирующий продолжение наших общих побед, в данном случае, - на полях, на сельскохозяйственном поприще. Так же и развлекательная программа предусмотрена для участников. Приходите и все увидите.