В Ростове на реке Дон столкнулись сухогруз и танкер

В акватории реки Дон столкнулись судна «Жадеит» и «Лерик». Об этом сообщает Ростовский следственный отдел на транспорте.

Проводится доследственная проверка. Фото: пресс-служба Ростовского следственного отдела на транспорте

По предварительной информации, в результате произошедшего в носовой части у теплохода «Жадеит» - сухогруза ООО «Волгодон» образовалась вмятина небольшого размера, а у теплохода «Лерик» - танкера ОАО «Палмари» обнаружен разрыв корпуса судна, а также деформация покрытия.

Сотрудники ведомства произвели замеры. Фото: пресс-служба Ростовского следственного отдела на транспорте

- Оба теплохода находились на Донецком специальном рейде реки Дон в городе Ростове-на-Дону. Установлено, что в результате происшествия никто не пострадал, - отметили в ведомстве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/762961" frameborder="0"></iframe> Столкновение сухогруза и танкера.

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка. Специалистами был проведен осмотр места происшествия. Сейчас устанавливаются все причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.