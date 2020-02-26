2020-02-26T13:04:03+03:00
Общество

Ростовчанин написал жалобу на Ксению Собчак в Генпрокуратуру РФ

Помощник депутата заподозрил политика в незаконной рекламе алкоголя
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Помощник депутата Госдумы недоволен рекламой спиртного в шоу экс-кандидата в президенты. Фото: Instagram Ксения СобчакПомощник депутата Госдумы недоволен рекламой спиртного в шоу экс-кандидата в президенты. Фото: Instagram Ксения Собчак
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Помощник депутата Госдумы из Ростова-на-Дону Руслан Руденко обвинил Ксению Собчак в незаконной рекламе алкоголя. Соответствующий запрос мужчина направил на имя Генпрокурора России Игоря Краснова для проведения проверки по четырем фактам.

Бдительный ростовчанин уличил экс-кандидата в президенты 38-летнюю Ксению Собчак в незаконной рекламе алкоголя в шоу на ютуб-канале «Осторожно, Собчак!». Помощник депутата насчитал в передачах три случая рекламы виски и одну рекламу вина. По его мнению, ведущая не должна была расхваливать алкоголь и распивать спиртные напитки во время передачи.

Руслан Руденко увидел нарушения в выпусках программы Ксении Собчак с Павлом Лунгиным, Квентином Тарантино, Анатолием Шарией, а также с Теодором Курентзисом.

- Политик, рекламирующий алкоголь, наплевав при этом на закон и принципы - это настоящий символ лицемерия и алчности. Судя по всему, у Ксении есть только одна цель, и заключается она не в том, чтобы улучшить жизнь россиян, а в том, чтобы увеличить состояние собственного банковского счёта, даже если ради этого придётся пропагандировать алкоголизм среди молодёжи, - сообщил Руслан Руденко.

Если вина Ксении Собчак будет доказана, то ей грозит штраф в размере до полумиллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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