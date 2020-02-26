Алексей Логвиненко обозначил новые горизонты Ростова-на-Дону

Во вторник, 25 февраля, состоялось первое в 2020 году заседание городской Думы Ростова-на-Дону. Им руководила председатель городской Думы – главы города Зинаида Неярохина. Участие в мероприятии также приняли глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко, прокурор города Петр Треглазов и депутаты Заксобрания Дона.

РОСТОВ УСПЕШНО СПРАВИЛСЯ СО ВСЕМИ НАЦПРОЕКТАМИ

Как отметил в своем выступлении Алексей Логвиненко, в 2019 году деятельность администрации была направлена на реализацию национальных проектов, стратегии социально-экономического развития города и действующих муниципальных программ.

– Прошедший год был непростым, насыщенным важными экономическими и социально-культурными событиями, это был год начала реализации национальных проектов. Главная цель нацпроектов – поэтапное улучшение качества жизни каждого гражданина, рост его благосостояния, - подчеркнул градоначальник.

Он уточнил, что в прошлом году городскими властями были разработаны 10 дорожных карт, в соответствии с которыми были определены мероприятия по достижению целей 12-ти национальных проектов, утвержденных президентом России, а также еще 49-ти региональных проектов, утвержденных губернатором Ростовской области.

Городу были выделены в 2019 году 4,2 млрд рублей на реализацию 4-х национальных проектов: «Демография», «Образование», «Безопасные и качественные дороги», «Жилье и городская среда». Как уточнил градоначальник, общими усилиями удалось реализовать планы по всем нацпроектам, сделав хороший задел на продолжение работы в 2020 году.

- Все задачи отчетного периода были полностью реализованы. Благодаря этому у города появилась уникальная возможность для социально-экономического роста на ближайшие годы, - сообщил Алексей Логвиненко.

В прошлом году большое внимание было уделено доступности объектов городской инфраструктуры, эта работа, по словам сити-менеджера, должна быть продолжена и в будущем. Так, было завершено проектирование строительства участка дороги по ул. Орбитальная, который направлен на госэкспертизу. Реализация проекта начнется в текущем году и будет продолжаться 14 месяцев. Кроме того, в 2020 году планируется реализовать проект реконструкции пересечения в одном уровне улиц Оганова-Особенная-Зрелищная, включая направление в жилой микрорайон «Суворовский». Также было получено положительное заключение государственной экспертизы и определена подрядная организация на реконструкцию путепровода по улице Малиновского. Работы уже начались.

Помимо этого, в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» были проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения. В частности, выполнен капитальный ремонт ряда учреждений здравоохранения; установлено модульное здание для размещения подстанции скорой медицинской помощи в Первомайском районе; завершены работы по подключению резервных источников электроснабжения в городской больнице скорой медицинской помощи; завершено проектирование и получены положительные заключения экспертизы на капитальный ремонт поликлинического отделения городской больницы № 20 и детской городской поликлиники № 45, в также приобретено медицинское оборудование.

Глава горадминистрации также добавил, что в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Образование» построены школа на 1 340 учащихся в микрорайоне Суворовский и школьный комплекс на 1 100 мест в микрорайоне «Красный Аксай». При этом в рамках национального проекта «Демография» построены два детских сада на 410 мест в жилом районе «Левенцовский», параллельно ведется строительство еще нескольких детсадов в Ростове, на 300, 110 и 120 мест, рассказал Алексей Логвиненко.

– Мы ставим перед собой задачу в этом году сохранить высокие темпы строительства, добиться своевременного ввода в эксплуатацию жилья и объектов социальной сферы, - обозначил перспективы градоначальник.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО КОРПУСА ЦГБ

Подробно остановился Алексей Логвиненко и на проекте строительства нового корпуса ЦГБ, которые городские власти планируют подготовить в 2020 году. Сити-менеджер сказал, что отказ города сотрудничать с концессионером по проекту мера вынужденная.

- При заключении концессионного соглашения администрация выступает концедентом, нагрузка по софинансированию полностью ляжет на наши плечи, - сообщил Логвиненко. – В этом случае, мы не смогли бы построить ничего, кроме больницы. Строить в кредит тоже невыгодно, тогда бы пришлось переплачивать около трех миллиардов рублей.

Найденным выходом из сложившегося положения стало решение мэрии построить здание нового корпуса в течение нескольких лет, перенося по одному отделению медицинского учреждения. Земельный участок разделят на две части. На одной из них возведут новое здание, на другом останутся старые корпуса, которые являются памятниками архитектуры. При этом возведение будущего корпуса обойдется в 3-4 миллиарда рублей.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СПУСК СТАНЕТ ПЕШЕХОДНЫМ

Сразу две пешеходные зоны появятся на Театральном спуске, который превратится в зону общественно-культурного значения. В 2019 году администрация донской столицы провела конкурсные процедуры, сейчас над проектом уже вовсю работают архитекторы.

- В 2019 году мы приняли документацию для строительства дороги в районе Театрального спуска. В этом месте можно будет разместить и ростовский Театр кукол. От Театральной площади до набережной должны растянуться две пешеходные зоны. В районе также будет создана многоярусная парковка, что позволит в будущем не иметь проблем с парковочными местами, — пояснил Алексей Логвиненко.

Однако городским властям еще предстоит получить права на целый ряд земельных участков в этой зоне, в настоящее время находящиеся в руках у собственников. В третьем квартале 2020 года администрация донской столицы планирует получить их рыночную оценку и выкупить.