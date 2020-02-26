Вернуть прежний пенсионный возраст: Справедливая России заявила о планах исправить ошибки прошлого правительства

В Ростове-на-Дону в рамках всероссийской информационной акции состоялась пресс-конференция партии "Справедливая Россия", посвященная поправкам в Конституцию. Руководство "СР" считает необходимым использовать период изменение главного закона, чтобы исправить ошибки прошлого правительства.

Мероприятие состоялось 25 февраля при участии депутата Государственной Думы, председателя Совета регионального отделения партии в Ростовской области Михаила Емельянова. На пресс-конференции также присутствовал руководитель фракции "Справедливая России" в донском парламенте Сергей Косинов и депутат Законодательного Собрания Борис Вальтер.

Михаил Емельянов перечислил журналистам и всем собравшимся главные цели, которая добивается партия. Среди прочего, речь шла о пенсионной реформе.

- Самое первое, что мы должны сделать - это вернуть прежний возраст выхода на пенсию. Для женщин - 55 лет, а для мужчин - 60 лет, - отметил Емельянов.

Кроме того, депутат обратил внимание на сегодняшний порядок индексации выплат и заявил о намерении партии восстановить справедливость.

- Мы считаем недопустимым дискриминацию работающих пенсионеров, когда таким людям отказывают в регулярном пересчете отчислений в соответствии с инфляцией, - добавил Михаил Емельянов.

Отдельное темой разговора стали функции Центрального Банка России. Сейчас ведомство регулирует денежно-кредитную систему и реализовывает валютную политику в стране, однако никакой ответственности за экономический рост не несет.

- Нужно изъять из Конституции упоминание о независимом статусе "ЦБ" и подчинить его деятельность государственным органам власти. Центробанк должен не просто отвечать за устойчивость рубля, но и обеспечивать условия для уверенного развития экономики, - подчеркнул депутат Госдумы.

Также был упомянут партийный проект "Дети Войны", который предусматривает специальный статус для людей, рожденных в период с 22 июня 1927 по 3 сентября 1945 года. С его помощью люди смогут получить право на денежные выплаты в День Победы, а также на внеочередное оказание медицинской помощи.

В середине пресс-конференции речь пошла о предстоящих в Ростовской области губернаторских выборах. Михаил Емельянов дал уверенный ответ, что Справедливая Россия будет заявлять своего кандидата.

Далее слово перешло к председателю фракции "Справедливая Россия в донском парламенте Сергею Косинову. Он подчеркнул, что отставка правительства - было единственным правильным решением.

- Самый главный результат последнего послания Президента - это обновления кабинета министров и его председателя. Наша партия запускала всероссийскую акцию "Делай или уходи", в рамках которой мы собрали 30 тысяч подписей за увольнение Дмитрия Медведева, - отметил Косинов.

Председатель фракции упомянул, что на сегодняшний день существует огромное колличество законодательных предложений. Некоторые из них могут войти, если не в Конституцию, то в отдельные правовые нормы. Например, закон о местном самоуправлении, который лишает муниципальную администрацию должного финансирования.

- Местная власть ходит с протянутой рукой то к региону, то к федеральному центру. Еще год такой ситуации и она вообще перестанет существовать. Проблемы в небольших селах и деревнях есть, а денег на их решения нет. Необходимо исправить это и закрепить новый порядок, - сказал Сергей Косинов.

Однако, в Ростовской области есть примеры успешной работы принятых реформ. Депутат Законодательного Собрания Борис Вальтер рассказал представителям СМИ о том, как удается снизить нормативы по вывозу мусора в регионе, что значительно повлияет благосостояние граждан. Мусорная реформа – показатель того, как депутатам от Справедливой России удается добиваться реальных результатов в борьбе за интересы своих избирателей.

По завершению пресс-конференции лидеры регионального отделения Справедливой России пообещали представителям СМИ регулярно информировать их о том, как идет работа над поправками в Конституцию.