В Ростове-на-Дону обсудили развитие научно-образовательных центров

В Ростове-на-Дону состоялось совещание, главной темой которого стало создание и развитие научно-образовательного центра в донском регионе. В обсуждении 21 февраля участвовали члены общественных организаций, руководители ВУЗов, представители донских предприятий, ученые и сотрудники регионального правительства. Мероприятие прошло в стенах Южного Федерального Университета.

Открывал совещание председатель комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ, а также первый вице-президент Союза машиностроителей Владимир Гутенев. Он отметил, что на сегодняшний день необходимо создавать и реализовывать как можно больше интересных и прогрессивных проектов.

- Для этого нужно наладить тесное взаимодействие больших предприятий с научно-образовательными центрами. В таком случае, новые идеи будут находить практическое применение, - рассказал Гутенев.

Совещание при участии депутата Государственной Думы Владимира ГутеневаФото: Дадаян Давид

Отдельное внимание участники совещания уделили работе в рамках национального проекта «Наука», который подразумевает всестороннее развитие технологий в регионе. Врио ректора ЮФУ Инна Шевченко подчеркнула, что добиться высоких результатов можно только совместными усилиями.

- Мы имеем прекрасную возможность обсудить дальнейшее сотрудничество с представителями четырех крупнейших ВУЗов Ростовской области. Гости из других субъектов поделятся собственным опытом, а мы в свою очередь учтем их подходы и технологии, - добавила Шевченко.

По завершению совещания, участники обозначили основные методы и этапы создания южного НОЦ, а также наметили план его развития в тесной кооперации с крупными предприятиями ЮФО и России в целом.

Между тем, в холле университета в целях ознакомления с донскими технологиями развернулась научная выставка. Депутат Государственной Думы познакомился с некоторыми проектами, уже доказавшими на практике свою эффективность.

Первой стала работа сотрудников международного исследовательского института интеллектуальных материалов ЮФУ. Александр Гуда рассказал об исследованиях металлоорганической каркасной структуры, проводимых на фотонной установке, которая находится в Гамбурге. С помощью лазерного излучения ученые изучают структуры молекул.

- Чтобы работать на таком сложном и крупном предприятии, необходимо пройти специальную подготовку. Для этого мы разработали специальный тренажер, на котором человек в виртуальном пространстве может находиться внутри установки, проводить вычисления, выполнять задания, - отметил ученый.

На выставке были представлены и другие разработки ЮФУ, среди которых специальное устройство для парализованных людей. С его помощью происходит синхронизация мозга человека с инвалидной коляской. В результате больной может управлять коляской буквально «силой мысли», не притрагиваясь к пульту.

Специальное устройство для парализованных людей.Фото: Дадаян Давид

Ученые ЮФУ также представили передовые разработки в медицинском оборудовании. Аппарат «Квант Кардио» позволяет считывать показания работы сердца. Его могут использовать спортсмены или даже люди, пережившие инфаркт.

Отдельное внимание ученых ЮФУ направлено на повышение комфорта жизни в крупных мегаполисах. На выставке молодые ученые университета продемонстрировали аппарат, который «видит» количество автомобилей на парковках и вычисляет, сколько и куда машин может поместиться. Все данные выводятся на экран - водитель получает оперативную информацию.