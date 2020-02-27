2020-02-27T18:28:43+03:00
Общество

В турецком аэропорту ростовчанку задержали за перевозку таблеток

Девушка взяла с собой на отдых аптечку
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Ростовчанка два года назад пыталась провезти лекарства от головной боли и пищевых расстройствРостовчанка два года назад пыталась провезти лекарства от головной боли и пищевых расстройствФото: Олег ЗОЛОТО
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В четверг, 27 февраля, в аэропорту Стамбула турецкая служба безопасности задержала ростовчанку Наталью Крылову. Об этом сообщает генеральное консульство России в Стамбуле.

Муж ростовчанки рассказал о произошедшем в сотрудникам Генконсульства. Представители ведомства обратились к турецким компетентным органам за разъяснениями ситуации. Девушку подозревают в попытке ввоза наркотиков на территорию Турции два года тому назад.

– Генконсульство находится в постоянном контакте с супругом гражданки и предпринимает все необходимые шаги с целью защиты ее прав, – отметили в Генеральном консульстве России в Стамбуле.

Задержание Натальи Крыловой связано с инцидентом, произошедшим в марте 2018 года. Жительницу донской столицы и ее мужа задержали по подозрению в провозе запрещенных препаратов - лекарств от расстройства кишечника и головной боли. Пару в течение нескольких часов продержали в полицейском участке, но позже отпустили из-под стражи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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