В турецком аэропорту ростовчанку задержали за перевозку таблеток

В четверг, 27 февраля, в аэропорту Стамбула турецкая служба безопасности задержала ростовчанку Наталью Крылову. Об этом сообщает генеральное консульство России в Стамбуле.

Муж ростовчанки рассказал о произошедшем в сотрудникам Генконсульства. Представители ведомства обратились к турецким компетентным органам за разъяснениями ситуации. Девушку подозревают в попытке ввоза наркотиков на территорию Турции два года тому назад.

– Генконсульство находится в постоянном контакте с супругом гражданки и предпринимает все необходимые шаги с целью защиты ее прав, – отметили в Генеральном консульстве России в Стамбуле.

Задержание Натальи Крыловой связано с инцидентом, произошедшим в марте 2018 года. Жительницу донской столицы и ее мужа задержали по подозрению в провозе запрещенных препаратов - лекарств от расстройства кишечника и головной боли. Пару в течение нескольких часов продержали в полицейском участке, но позже отпустили из-под стражи.