«Ваша кровь поможет ей остаться живой»: певица Рита Дакота обратилась к жителям Ростова с просьбой помочь спасти жизнь пострадавшей в ДТП 19-летней студентки

Поздним вечером 25 февраля 19-летняя жительница Ростова-на-Дону Ирина Кустова вместе со своим парнем возвращалась домой из кинотеатра, расположенного на улице Красноармейской. Ребята посмотрели отличный фильм, настроение у них было приподнятое.

Едва они сели в приехавшее за ними такси, как через 100 метров в их авто на страшной скорости влетела бешеная легковушка «ВАЗ-21124», буквально смявшая машину, где ехала молодая пара. Удар был настолько страшной силы, что студентка вместе со своим другом отлетели в другую сторону салона и сильно ударились о боковое окно.

Ирина Кустова возвращалась из кино вместе со своим парнем. Фото: Ирина Кустова в vk.com

Оправившись от столкновения, водитель отечественной «Лады» не проявил ни капли сочувствия и вместо этого поспешил быстро ретироваться с места ЧП, даже не попытавшись узнать о состоянии людей в искореженном такси.

В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области факт происшествия подтвердили. В ведомстве уточнили, что спровоцировавшего ДТП водителя «ВАЗа» удалось оперативно разыскать. Им оказался 28-летний мужчина. В процессе изучения биографии задержанного выяснилось, что в 2013 году у него уже забирали водительские права из-за поездок в состоянии алкогольного опьянения. После того, как срок лишения отобранных прав закончился, дончанин не стал получать документы и решил кататься без них вообще.

Теперь «отважного» лихача, гонявшего по городу «в темную», ожидает уголовное дело.

Юная студентка получила в результате аварии тяжелейшие травмы. Фото: Ирина Кустова в vk.com

Между тем, молодые люди получили большое количество увечий в ДТП. У парня зафиксировано сотрясение мозга, повреждение века и множество других травм.

Юная девушка пострадала в автокатастрофе значительно сильнее, чем ее возлюбленный.

- У Ирины врачи диагностировали отек мозга, множество переломов позвоночника и шеи, тазобедренный перелом, повреждение легкого, а также множество внутренних травм Девушка находится в реанимации БСМП-2, и врачи делают все, чтобы спасти ей жизнь, - рассказала подруга пострадавшей студентки Арина Басистова в социальной сети.

Девушка сейчас находится в БСМП-2 в тяжелом состоянии, медики борются за ее жизнь. Фото: Ирина Кустова в vk.com

По ее словам, сейчас пострадавшая девушка находится в реанимации, ее состояние оценивается медиками как тяжелое. Ростовские врачи делают все возможное, чтобы спасти ей жизнь. 19-летней красавице удалили селезенку, предстоят и другие операции.

- Врачи сказали, что Ирине нужна кровь. Причем любой группы, - сообщила подруга.

Призыв помочь находящейся в отчаянной ситуации девушке Арина Басистова разместила в социальных сетях.

Певица Рита Дакота опубликовала призыв помочь Ирине в своем Instagram. Фото: instagram.com/ritadakota

На него неожиданно откликнулась популярная российская певица Рита Дакота, которая опубликовала в своем Instagram с двумя миллионами подписчиков просьбу, обращенную ко всем своим слушателям из Ростова-на-Дону. Их, как и других жителей города, звезда умоляет не оставаться равнодушными к беде молодой девушки и стать донорами крови, которая спасет ей жизнь.

ВНИМАНИЕ!

ХОТИТЕ ПОМОЧЬ ИРИНЕ КУСТОВОЙ?

Для этого требуется:

1. Возраст от 18 до 55 лет

2. Паспорт с пропиской в Ростове-на-Дону или в Ростовской области

3. Приехать с понедельника по пятницу, с 8:00 до 12:30, на ул. Ченцова 71/63 б. в Ростове

4. Перед сдачей крови нужно легко позавтракать

5. Обязательно сказать, что кровь предназначена для Кустовой Ирины, находящейся в APO-7 БСМП-2 или показать фото направления