В Ростовской области «Справедливая Россия» намерена взять как минимум по 5-6 мандатов на выборах в гордумы

Михаил Емельянов – первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в федеральном парламенте и председатель регионального отделения партии – вновь стал гостем эфира на радио «Комсомольская правда» - Ростов-на-Дону» (89,8 FM).

Разговор, как всегда, получится интересный и очень содержательный: мы успели обсудить массу тем – от смены правительства и предстоящем внесении поправок в Конституцию страны до сентябрьских выборов, на которые у «СР» очень амбициозные планы.

Публикуем наиболее интересные моменты беседы...

«Страна берет новый социальный курс»

-Михаил Васильевич, два события начала нынешнего года, можно сказать, предопределили целую цепочку других. Я имею в виду, конечно, отставку правительства Дмитрия Медведева и внесение поправок в Конституцию.

Итак, отставка правительства – по мнению экспертов, это означает резкая смена курса государства в сторону социальной сферы, согласны? Кубышка, о которой мы с вами не раз говорили прежде, наконец, распечатана?

-Да, конечно, это изменение курса, экономической и социальной политики. Прежнее держало курс на экономическую стагнацию, экономического развития не было. Первым вице-премьером был (Антон) Силуанов, сейчас пришел Андрей Белоусов – человек других взглядов, выступающий за стимулирование промышленности и сельского хозяйства, за более мягкую денежно-кредитную и бюджетную политику, отсюда – его ориентир на экономический рост. Это такой оптимистический знак, хоть Силуанов и остался министром финансов: не понимаю, как они будут взаимодействовать, но Белоусов курирует экономический блок. Следовательно, будет и новый социальный курс: согласно Посланию президента, большие деньги должны быть предусмотрены уже на этот год.

-Мы с вами прежде, в наших эфирах на радио КП, говорили, что есть некая кубышка, в которой копились средства про «запас». По вашим ощущениям, она будет распечатана все-таки?

-Да, ведь об этом и заявил президент. Собственно, копить уже дальше некуда – 7,3 трлн рублей, вопрос в том, как и каким способом. Некоторые-то говорят – мол, за рубеж вкладывать, есть такие идеи...

«Поправки в Конституцию, это очевидно, назрели»

-Теперь – о теме внесения изменений в Конституцию. Они, по-вашему, насколько назрели вообще? Почему, скажем, нельзя взять и изменить другие нормативные акты, не вмешиваясь в основной закон?

-Конституция предусматривает особый порядок изменения. И, между прочим, целый ряд вопросов, которые поднимаются на конституционный уровень, уже решены текущим законодательством, но президент считает, что эти темы должны быть закреплены именно на конституционном уровне, иметь повышенную юридическую защиту.

-Много вопросов по коррективам преамбулы – почему считается принципиальным этот момент? Отчего? Ну вот, скажем, включение понятие Бога...

-Не могу судить, надо или нет упоминать Бога в преамбуле, но, как юрист, скажу: с правовой точки зрения это не противоречит первой и второй главам основого закона, где предусматривается светский характер государства, но само упоминание Бога не противоречит конфессиям, например.

-Вы – первый замглавы комитета Госдумы, который, собственно, рассматривает предложения рабочей группы.

-Мы занялись судебной системой – прошли этот параграф, затем – приняли рассмотрели некоторые поправки, касающиеся порядка формирования и отставки правительства, сейчас мы ждем поправок, касающихся статуса президента. Вообще более ста поправок.

-Когда всё это будет официально утверждено?

-Предполагалось, что 27-28 февраля все будет на заседании комитета рассмотрено. Но сейчас совет Думы продлил подачу поправок до 2 марта, и состоится, видимо, еще заседание. И ГД примет изменения до конца марта.

-И когда законодательно произойдет изменение Конституции?

-Сначала – Дума, в трех чтениях, затем – Совет Федерации, потом – президент, а далее – уже всенародное голосование, референдум.

-Хорошо – сколько раз говорилось, что Конституцию менять нельзя. Теперь – почему стало можно?

-А время соответствующее пришло. Созрели реальные условия, появились вызовы – и на них надо дать ответ.

«Справедливороссы» подготовили более ста поправок в основной закон страны

-«Справедливая Россия» тоже, насколько я знаю, подготовила ряд поправок. О чем речь?

-Мы подготовили всего полсотни поправок, но – несколько ключевых из них. Первая – закрепить в Конституции тот пенсионный возраст, который был до реформы: 55 лет для женщин, 60 – для мужчин.

-Не боитесь, что в популизме вас обвинят?

-Нет – абсолютно. Ни грамма популизма, это чисто экономическое, если хотите, предложение.

-Почему так уверенно об этом говорите?

-Потому что та пенсионная реформа, которая была проведена, она – провалилась. Не будем сейчас говорить о моральности, политической необходимости. Главный наш аргумент сейчас – экономика. Поскольку утверждалось, что после увеличение пенсионного возраста будет меньше денег перечисляться из бюджета в Пенсионный фонд, и, соответственно, больше средств пойдет на науку, культуру и образование.

-И что же?

-А выяснилось, между тем, что перечисления из казны в ПФР не только не уменьшились, а они, напротив, даже увеличились! Иными словами – пенсионная реформа не достигла своих целей.

-Не логично как-то, Михаил Васильевич, нет?

-Конечно, не логично! Причем, дальше эти перечисления будут увеличиваться. Поэтому мы предлагаем вернуться к той модели (60 лет для мужчин, 55 для женщин), которая была прежде, и закрепить это в Конституции, чтобы никому неповадно было что-то вновь менять, заниматься экспериментами в этой сфере.

-Вообще странно произошло – негатив, протесты и так далее.

-А получилась гигантская провокация, которая была навязана правительству, и теперь из этого предстоит выбираться.

-Что еще вы предлагаете включить в Конституцию?

-Индексация пенсий – не меньше одного раза в год и не ниже уровня инфляции. И самое главное, пенсия должна выплачиваться как работающим, так и не работающим пенсионерам, потому что происходит безобразие: много лет работающим пенсионерам индексация не производится. Эта поправка должна быть принята, она была утверждена уже на рабочей группе, думаю, мы отстоим ее еще и на комитете.

-Зачем это нужно делать в Конституции?

-А чтобы были гарантии. Это будет пункт в 75-й статье Конституции.

-У вас есть предложение ввести запрет «принимать законы, отменяющие социальные обязательства государства перед гражданами без предоставления возмещения». О чем, собственно, речь?

-О том, что ликвидация какой-либо льготы или пособия не может произойти без соответствующей компенсации. Допустим, бесплатный проезд отменили, а денег людям не выплатили. То есть еще одна юридическая гарантия от опрометчивых действий правительства по отмене льгот – вспомним тот же 122-й закон, когда скопом была отменена куча льгот, которые потом не были компенсированы, по чернобыльцам была ситуация, все помнят, и так далее.

Политика Центробанка должен стать, наконец, подконтрольной государству

-Есть еще одно предложение - изъять из Конституции упоминание о независимом статусе Банка России и дополнить его функции, чтобы...

-Чтобы ЦБ отвечал также за обеспечение условий экономического роста и занятости населения. Да, есть такое. Это очень важно. Дело в том, что политика Центробанка решающим образом влияет на экономический рост, но по Конституции ЦБ отвечает только за стабильность национальной валюты – рубля, и все. То есть, получается, что экономический рост его не интересует, он проводит жесткую кредитно-экономическую политику, вводя экономику в стагнацию – мол, мы же за это не отвечаем, за это отвечает правительство. А он – должен.

-Почему раньше тогда не прописали этот пункт?

-Есть два капитала – финансовый и промышленный. В нашей стране господствует первый. И он, благодаря ныне действующей записи в Конституции, его представители могут зарабатывать большие деньги. Ведь реальная ключевая ставка это не только способ обеспечения стабильной валюты, но и возможность проведения финансовых спекуляций: когда берут, скажем, на Западе кредит под 1 процент, а подкручивают под 15 процентов, и выводят деньги за рубеж. То есть утверждение нашего предложения позволит пресечь определенные корыстные интересы, которые крутятся вокруг Банка и делают огромные деньги буквально из воздуха. При этом – гробят отечественную промышленность.

-Позволят вам это сделать? Там ведь будет сильнейшее лобби.

-Нет никаких сомнений, что будет. Понятно, что ЦБ должен быть независим от правительства, но при этом он должен подчиняться стратегическим властям – президенту или парламенту. Ведь сейчас главу ЦБ невозможно отрешить от должности за провал денежно-кредитной политике – никому, включая президента.

-Как так?

-Потому что прописаны условия отрешения: смерть, болезнь, совершение тяжкого преступления и так далее. Но если, допустим, произошла резкая девальвация национальной валюты, как это было в 2014-м, то – все нормально, можно избежать отставки.

-Кто оценивать будет?

-Это процедура, схожая с импичментом. Президент будет отрешать.

Банкирское лобби в парламенте сильнее, чем даже давление сырьевиков

-Раз уж мы заговорили о банках – многих волнует в России вопрос по снижению ставки по ипотеке. Но у нас как получается: Владимир Владимирович Путин говорит о том, что надо сделать, только... почему-то ЦБ не снижает ключевую ставку настолько, чтобы это было реально, а кредитные учреждения, соответственно, идут на снижения, прямо скажем, очень вяло. Что происходит, отчего так?

-Мешают большие финансовые интересы, происходят спекуляции, о которых я говорил. Прокручивают колоссальные деньги, зарабатывают – и они не заинтересованы в снижении ставки. Банкирское лобби, я вам честно скажу, - самое разнузданное в Госдуме, даже сильнее, чем сырьевики. И с ними постоянно приходится бороться.

-Если резюмировать это все, о чем мы поговорили: насколько получится те поправки, на которых вы настаиваете, принять?

-Очевидно, что они нужны. А пройдут ли – надо преодолевать сопротивление лобби, о котором я говорил. Не факт. Но, по крайней мере, одна поправка – об индексации пенсий на уровень инфляции (причем, всем пенсионерам – и работающим, и неработающим).

«Выдвигая своих кандидатов, мы будем делать акцент на их личностные качества»

-Хорошо, если примут, то вы – «Справедливая Россия» - получите очень серьезные козыри, называя все своими именами, на предстоящих выборах в этом году – осенью, так ведь? В Ростовской области предстоит масса кампаний – от выборов губернатора и до избрания новых составов городских дум в целом ряде муниципалитетов: и в Ростове-на-Дону, и в Шахтах, и в Гуково, и в Донецке, и Волгодонске и так далее.

-Верно, нам очень важны эти выборы.

-И насколько я знаю, вы ставите перед собой задачу, чтобы в местные парламенты прошли как минимум 5-6 человек от «СР». Получится?

-А почему нет? У нас уже есть хорошие примеры – Батайск, Таганрог, в частности, где удалось добиться такого результата.

-Но ведь вы делаете ставку не только на поправки в Конституцию, чтобы завоевать голоса избирателей. Что еще?

-Прежде всего, мы делаем акцент на личности. Поскольку только в городскую думу Ростова-на-Дону выборы проходят по смешанной системе, пропорциональной (по партийным спискам) и мажоритарной (по округам). А во всех остальных городах – только по одномандатным округам. И у нас есть очень сильные и достойные кандидаты, которые готовы побороться всерьез за места в думах – они привлекательны как политики, они представители новой волны.

-Когда я общался с различными кандидатами на выборах муниципального уровня – я имею в виду, представителей разных партий, то спрашивал их: ребята, вы с чем вообще идете? С какой программой? Периодически – видел такой легкий ступор. Потому что, понятно, у кандидатов в депутаты регионального парламента, а тем паче – федерального, действительно есть программы, план действий в законодательном плане. А у них – сплошь наказы, но не программа...

-С одной стороны – это так, потому что они ближе к народу и его конкретным, даже бытовым, проблемам. С другой – есть ведь и партийная линия, партийная программа. Допустим, в Ростове-на-Дону мы уже знаем, с какими предложениями мы будем выходить к избирателю. Нас, например, очень беспокоит проблема точечной застройки (и у нас есть мысли, как этого не допускать), затем – вырубка городских лесов, рощ, которые высаживали когда-то наши отцы и деды, а теперь их начинают вырубать. Не решена проблема, по-прежнему, с общественным транспортом. И главное – нас волнует чехарда глав администрации, и это наше программное требование, и мы будем настаивать для возврате прямых выборов мэров.

Новые лица появятся. Но от сегодняшних дельных депутатов «СР» не откажется

-В гордуме Ростова-на-Дону у вас сегодня три депутата. Сейчас – рано еще говорить, будет ли обновление, и насколько серьезное?

-Нет, почему же, не рано. Во-первых, те депутаты, которые работают сейчас, они будут выдвигаться, плюс мы выдвинем кандидатов буквально по всем городским избирательным округам, появятся молодые, новые лица – на это есть запрос у самого избирателя.

-Не получится, что вы выставите кандидатов, он окажется... неузнанным, что ли?

-Всегда есть люди, которые, избравшись, работают и добиваются результатов, а есть те, кто пришел в думу и – забыл все, что он обещал. И народ это чувствует.

-По другим городам – какая будет повестка? Социальная?

-И социальная, и муниципальная повестка: проблемы среды обитания – дорог, дворов, дорожек, ветхого жилья и так далее. Выборы в местные органы власти, вы правы, это, прежде всего, решение не глобальных, а больше тех же коммунальных проблем.

-Идея так называемого депутатского треугольника – она интересна вам?

-Это старая, еще советская система. Но существует партийные противоречия, это мешает конструктивной работе.

-А если говорить непосредственно о таком формате применительно к «Справедливой России» - получается? Люди-то как думают: они приходят к депутату и говорят: реши, дорогой наш народный избранник проблему. А он понимает – у самого сделать что-то силенок не хватит. И что тогда?

-В рамках нашей партии такое взаимодействие есть.

-Другая важнейшая тема для нашего региона – губернаторские выборы. «СР» будет выставлять своего кандидата?

-Безусловно, мы собирается делать это. Но нам надо набрать определенное количество подписей депутатов местных органов, чтобы пройти так называемый муниципальный фильтр. Сразу скажу – пока у нас голосов не хватает, чисто партийных. Но мы будем обращаться к так называемым независимым кандидатам, призывать на свою сторону. Если же не удастся собрать, то, значит, попробуем войти в блок с другими оппозиционными партиями.

-Такая форма предусматривается?

-В идеале – да, потому что лучше было бы объединиться нам с КПРФ и ЛДПР и выставить одного кандидата. Но пока – нет. В любом случае выборная тема будет звучать до сентября еще не раз, поэтому мы, я уверен, не раз вернемся к ней.