2020-03-02T12:33:34+03:00
Общество

Гигантский расписной самовар и фигура Масленицы из шаров: Жители «Красного Аксая» и «Вересаево» весело проводили зиму

В минувшее воскресенье тысячи ростовчан отгуляли Масленицу
Ольга КУБЫШЕВА
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В минувшее воскресенье жители «Красного Аксая» и «Вересаево» отгуляли Масленицу. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»В минувшее воскресенье жители «Красного Аксая» и «Вересаево» отгуляли Масленицу. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»
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В Ростов-на-Дону прошли шумные и веселые проводы зимы. По традиции Масленицу с размахом отметили в одном из микрорайонов города. Там собрались тысячи ростовчан, все гости - жильцы «Красного Аксая» и «Вересаево».

ВКУСНЫЕ БЛИНЫ С ЧАЕМ И ПОДАРКИ

Праздник был организован специально для них застройщиком жилого квартала, группой компаний «ЮгСтройИнвест». Там уже с самого утра играла музыка, а все желающие угощались вкусными блинами с чаем, мерились силой, делали тематические поделки и выигрывали подарки от застройщика.

В минувшее воскресенье жители «Красного Аксая» и «Вересаево» отгуляли Масленицу. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

В минувшее воскресенье жители «Красного Аксая» и «Вересаево» отгуляли Масленицу. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

- Масленица – это яркий, душевный праздник, который объединяет всех жителей наших микрорайонов, - отметил заместитель генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест» Иван Павлов. - Традиционно мы проводим его с размахом, с песнями, танцами и веселыми конкурсами. Из года в год праздник становится масштабнее и собирает все больше счастливых семей. Приятно видеть, что именно наши микрорайоны ростовчане выбирают для комфортной семейной жизни.

СТРЕЛЬБА ПО МИШЕНЯМ И 3D-ФОТОЗОНА

Надо сказать, что Масленица в «Красном Аксае» прошла в лучших традициях народных уличных гуляний. В этот день атмосферу праздника и веселья создавал гигантский расписной самовар-качели. Песнями и танцами развлекали гостей творческие коллективы. Малыши с удовольствием участвовали в мастер-классах, а самые ловкие участники праздника соревновались в стрельбе по мишеням в виде печки и деревянных дощечек. Для любителей ярких снимков работала и оригинальная 3D-фотозона. А кульминацией праздника стал запуск в небо фигуры Масленицы из воздушных шариков.

- Прекрасный праздник! - поделилась жительница микрорайона Тамара. - И сам микрорайон замечательный. Вообще все, что проходит в «Красном Аксае» нам очень нравится. Рада, что муж уговорил купить квартиру именно здесь.

В минувшее воскресенье жители «Красного Аксая» и «Вересаево» отгуляли Масленицу. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

В минувшее воскресенье жители «Красного Аксая» и «Вересаево» отгуляли Масленицу. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

К слову, сегодня «Красный Аксай» уже полностью благоустроен, здесь сдано и заселено 17 домов. Здесь же работает современный детский сад и есть большой школьный комплекс. А украшением микрорайона считается прогулочная аллея с фонтаном, арт-объектами, детскими и спортивными площадками. Она уже давно стала излюбленным местом для мамочек с детьми и подростков, ведь проектирование зон детства и спорта здесь шло совместно с сертифицированным психологом.

В минувшее воскресенье жители «Красного Аксая» и «Вересаево» отгуляли Масленицу. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

В минувшее воскресенье жители «Красного Аксая» и «Вересаево» отгуляли Масленицу. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

НАША СПРАВКА

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» является одним из самых социально ответственных застройщиков России. Она входит в число крупнейших строительных компаний страны. Так, за 16 лет работы в Ставрополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону сдала более 3,6 млн кв м жилья, 11 детских садов и четыре школы. При строительстве каждого нового микрорайона большое внимание компания уделяет созданию комфортного жилого пространства. Это зеленые скверы, аллеи, тренажерные залы, воркаут-зоны, роллердром, футбольные и баскетбольные поля, а также зоны барбекю и, конечно же, современные и безопасные игровые городки.

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